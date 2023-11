A Savigliano, con lo “Spid day”, sono state supportate 21 persone

Sono state 21 in tutto le persone supportate sabato scorso a Savigliano nell'ambito dello “Spid day”, una mattinata di assistenza nell'attivazione gratuita del Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Diciotto sono stati gli Spid rilasciati, tre coloro che sono stati aiutati ad accedere ai servizi PiemonteTu (Fascicolo Sanitario Elettronico e cambio medico)

L'età media di coloro che si sono presentati presso la saletta del Mutuo Soccorso è stata di 44 anni. Gli italiani sono stati il 40%, ma sono giunte persone di 4 nazionalità differenti (Albania, Gambia, Pakistan, Ucraina). Hanno fatto lo Spid più uomini (60%) che donne (40%). L'iniziativa ha coinvolto sì i cittadini saviglianesi (50%), ma si sono presentati anche abitanti di Cavallermaggiore, Racconigi, Saluzzo e Verzuolo.

L'iniziativa è stata finanziata nell’ambito del progetto PNRR 1.4.4 “Spid- CIE”, e fa parte del “Mese dell'informazione”, calendario di iniziative per chi si affaccia al mondo del lavoro organizzato dal Comune di Savigliano in collaborazione con la Cooperativa Orso, l'Informagiovani saviglianese e l'Agenzia Piemonte Lavoro.

Dopo il primo incontro, che è stato dedicato al “Mercato del lavoro: professioni e competenze”, venerdì 24 novembre – alle 10, presso il Centro Culturale saviglianese – si approfondiranno “I servizi del Centro per l'impiego: il programma GOL e le tipologie di contratto per i giovani”. Mercoledì 29 novembre – sempre alle 10, e sempre al Centro Culturale – si parlerà invece delle “Opportunità in Europa per i giovani: da Eures agli scambi internazionali”.