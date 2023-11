Bimbi della primaria di Caraglio con disturbi intestinali: “Esclusa dalle analisi la tossinfezione alimentare”

Esclusa definitivamente la tossinfezione alimentare. È quanto emerge dai risultati delle doppie analisi eseguite da Asl CN1 e da Markas in merito ai forti disturbi intestinali accusati da un gruppo di alunni della scuola elementare di Caraglio in via Giovanni XXIII.

Il fatto era accaduto martedì 7 novembre. Quel giorno, nella mensa con cucina interna gestita dalla ditta Markas, erano stati serviti ben 270 pasti e solo una piccola percentuale, in due sezioni, aveva accusato i disturbi. Inoltre lo stesso menù era stato servito ai bimbi della scuola dell'infanzia e nessuno di loro aveva avuto problemi.

Immediatamente erano scattati i controlli dell'Asl CN1 per escludere che ci fosse un problema nella mensa con ispezione nelle cucine e analisi sugli alimenti. Ma l’esiguo numero di studenti colpiti da gastroenterite, e i primi esami sui residui di cibo avevano portato il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione a decidere di non sospendere il servizio e ad escludere, come altamente improbabile, la tossinfezione alimentare.

Ora sono arrivati i risultati definitivi.

Gli esiti delle analisi, volute da Markas e realizzate da un laboratorio indipendente e qualificato, hanno certificato che i prodotti serviti nella mensa, della scuola elementare di Caraglio, hanno tutti parametri conformi. Markas ha provveduto a realizzare queste verifiche, in autocontrollo.

Anche i risultati delle analisi, eseguite dall’Asl CN1, confermano l’assoluta conformità dei prodotti serviti.

Viene, quindi, esclusa definitivamente e da due distinti laboratori, l’ipotesi che le gastroenteriti, che hanno colpito gli alunni, siano legate al cibo servito a scuola. L’Asl CN1 aveva già ritenuto di non classificare l’accaduto come tossinfezione alimentare visto il numero limitato di bambini coinvolti. Alla commissione mensa, già prevista per la giornata di giovedì 16 novembre, hanno partecipato l’Asl, l’Amministrazione comunale, la Direzione didattica per rassicurare i genitori in un clima disteso e di collaborazione.

“Siamo contenti che i risultati ufficiali garantiscano l’assoluta conformità dei prodotti serviti da Markas – sottolinea Armin Boschetto, direttore produzione Food di Markas –. Siamo sempre molto attenti alla scelta dei prodotti e dei fornitori che selezioniamo e investiamo continuamente sulla formazione dei nostri collaboratori per una corretta manipolazione degli alimenti. Per Markas la qualità è fondamentale, visto che stiamo parlando di un servizio strategico e importante come è la ristorazione. Ci dispiace molto per il disagio vissuto da bambini e famiglie. Resta plausibile che la causa dei malesseri accusati possa essere un virus intestinale, fenomeno che interessa le comunità soprattutto nella stagione invernale. Ci tengo a precisare che nessun collaboratore di Markas era affetto da influenza, nel giorno in cui i bambini hanno accusato i disturbi”.