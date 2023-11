Giornata contro la Violenza sulle Donne, a Mondovì gli alunni del Classico leggono testi e brani musicali personali

Sabato 25 novembre alle ore 16.30 nella Sala Consiliare del Comune di Mondovì, in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne e in continuità con una bella e recente tradizione, gli alunni del Liceo Classico di Mondovì proporranno loro personali interventi, consistenti in lettura di testi e brani musicali.

È essenziale che la sensibilità a tale tematica si incardini nella scuola, sia come componente fondamentale di un concreto programma di Educazione Civica sia nell’ambito più vasto della responsabilizzazione alla correttezza dei rapporti interpersonali e all’imprescindibile rispetto della “persona”. Solo la cultura, incontrata e rielaborata sin da giovani, può stroncare il retaggio di un obsoleto ed assurdo patriarcato, che, purtroppo, ancora influenza negativamente, anzi contamina, la nostra società, come fatti recentissimi tragicamente attestano.

L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza e si inserisce nell’ambito delle tante iniziative che il Comune di Mondovì propone nelle giornate di venerdì 24 e di sabato 25 novembre.