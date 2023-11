In Piemonte il tavolo tecnico per eliminare la burocrazia: obiettivo scuole e ospedali

D’altra parte, come ricordato da ministro stesso, i cittadini italiani bacino nella burocrazia: “Quando un bimbo viene al mondo, il genitore deve subito lasciarlo per correre in tre uffici diversi e compilare cinque dichiarazioni”. Ecco, l’obiettivo è proprio quello di ridurre la burocrazia. Sia per agevolare le imprese, che per migliorare la quotidianità dei cittadini. “Abbiamo una sovrabbondanza di norme. Sono troppe e sono confuse: il disordine genera una difficoltà per il cittadino e per le imprese di orientarsi”.