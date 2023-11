Mondovì, l'Aministrazione incontra i cittadini per spiegare i progetti sulle scuole

Sarà la sala incontri della nuova palestra provinciale realizzata in zona Polveriera ad ospitare, il prossimo 24 novembre alle ore 20.45, il primo incontro pubblico voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato appositamente per illustrare ai cittadini i progetti di riqualificazione e ri-edificazione di alcune scuole superiori di Mondovì.

Un tassello fondamentale per il futuro assetto della città, che riguarderà in particolare tre differenti istituti d’istruzione: il “Baruffi”, innanzitutto, con la nuova costruzione prevista sempre in località Polveriera e la demolizione dell’attuale edificio con la conseguente creazione di un’area verde; la nuova sede dei Licei che potrebbe riempire due storici e ingombranti spazi vuoti (l’ex padiglione “Michelotti” e le ex carceri) e il “Giolitti” che dovrebbe viceversa espandersi verso l’attuale sede dei Licei, ritornando quindi ad aggregare tutte le classi nello stesso edificio dopo la frana del 29 dicembre 2017.

"Un appuntamento a cui teniamo molto - il commento del sindaco Luca Robaldo - perché un simile riassetto dell’edilizia scolastica non può prescindere da una informazione preventiva con la comunità monregalese. Il compito di noi amministratori è quello di provare a guardare oltre, garantendo beni e servizi alle future generazioni senza intaccarne risorse e spazi preziosi. Venerdì sera, allora, sintetizzeremo il percorso progettuale che intendiamo seguire per provare a risolvere atavici problemi strutturali, riadattando alcuni contenitori vuoti e riducendo al minimo il nuovo consumo di suolo".