Coppia di alpinisti scivola in un canalone nella zona dei Laghi Blu: interviene il Soccorso Alpino

Una tranquilla escursione si è trasformata in una brutta disavventura per una coppia di alpinisti che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 novembre, è rimasta vittima di un improvviso scivolone sul ghiaccio mentre erano di rientro sul sentiero che scende dai Laghi Blu, in Alta Valle Varaita.

I due, un uomo e una donna, hanno riportato entrambi un trauma cranico, mentre uno dei due ha riscontrato la sospetta frattura di un braccio.

L’allarme è stato lanciato dagli stessi feriti verso le ore 17.30. Sul posto è quindi giunta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Sampeyre (14ª delegazione).

I soccorritori hanno allestito campi base a Casteldelfino e a Chianale, da dove hanno scaricato il materiale per il recupero dei malcapitati.

La squadra del Soccorso Alpino proveniente da Sampeyre è intervenuta sul posto in supporto all'elicottero Tango Eco del servizio regionale di emergenza 118. A bordo anche un tecnico esperto del Soccorso Alpino, che si è unito all'equipaggio dell'elisoccorso. I due feriti sono stati entrambi trasportati al Cto di Torino in codice giallo.

Il Tango Eco è impiegato per gli interventi notturni grazie alla sua capacità di utilizzare il verricello per il recupero delle persone con l'ausilio di potente illuminazione. Una risorsa fondamentale in situazioni critiche come questa.