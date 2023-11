Genitori che non rispettano l'obbligo scolastico: nove le denunce partite dalla Polizia Locale di Cuneo da inizio 2023

Nel corso del servizio per la tutela della sicurezza urbana la Polizia Locale di Cuneo ha continuato le attività di presidio dei parchi cittadini, delle frazioni e delle varie aree dell’altipiano.

Durante le perlustrazioni e i controlli le pattuglie del Pronto Intervento e dei Servizi Mirati hanno provveduto a sequestrare sostanze stupefacenti a un cittadino extracomunitario presso l’area di corso Giolitti.

Anche gli interventi di sicurezza stradale sono stati di rilevo consentendo agli agenti di deferire all’autorità giudiziaria un cittadino italiano, conducente di un autoveicolo coinvolto insieme a un motociclo in un sinistro stradale a Madonna dell’Olmo, in quanto risultato positivo a sostanze stupefacenti nonché alcoliche.

Continuano le attività, inoltre, dei Nuclei di polizia commerciale, ambientale, dei Nuclei di verifica delle residenze e di notifiche di atti giudiziari, di polizia giudiziaria, di gestione del contenzioso e del Nucleo preposto alla gestione delle manifestazioni, degli eventi e delle occupazioni del suolo pubblico.

Nel corso del 2023 numerosi controlli hanno riguardato anche il fondamentale ruolo della Polizia Locale riguardo alla verifica del rispetto della normativa in tema di obbligo scolastico. Tale attività ha comportato l’inoltro di nove denunce all’autorità giudiziaria nei confronti di genitori per inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori.

Le attività di polizia stradale e sicurezza urbana hanno riguardato, in particolare, il controllo di corso IV Novembre, corso Francia, via Passatore, via della Battaglia, nonché le vie del centro storico. Tra le varie sanzioni elevate circa una trentina hanno riguardato l’area di corso IV Novembre.

Anche la domenica sono proseguite le perlustrazioni dei parchi cittadini, con particolare riguardo ai giardini Fresia, presso i quali si è constatata la presenza di circa una decina di cittadini extracomunitari in regola con i documenti, alle aree attigue al monumento della resistenza e al parco “Parri”.

Dichiara il comandante Davide Bernardi: «Il costante contatto delle pattuglie con i cittadini e con il territorio consente di “calibrare” in maniera ottimale i nostri interventi e di ottenere preziose informazioni che rendono più efficaci i nostri servizi, permettendoci di intervenire in modo più celere e mirato su situazioni di rilievo».