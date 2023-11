Integratori per ruminanti per un alto livello di benessere

Può capitare che, in alcune fasi particolari del loro ciclo di vita, gli animali da allevamento abbiano bisogno di integratori che apportino sostanze nutritive che sono carenti. Gli integratori per ruminanti in questo senso rappresentano un valido aiuto per tutti quegli allevatori che possono così compensare una carenza di vitamine e altre particolari sostanze somministrando per bocca quanto necessario. Gli integratori per ruminanti sono nella maggior parte dei casi un mix di vitamine e minerali specifici per le diverse fasi produttive di ogni animale. In alcune fasi di vita degli animali da allevamento si rivelano di fondamentale importanza per garantire il benessere animale che, oggi più che mai, è al centro dell’attenzione quando si parla di allevamento. In quest’ottica, quindi al fine di garantire ai capi da allenamento una vita in salute e benessere, ecco che gli integratori possono davvero fare la differenza in positivo.

Tipi di integratori per ruminanti

Gli integratori per ruminanti a oggi disponibili si suddividono in. Ogni specifico tipo di integratore è caratterizzato da diverse funzioni. Tutti gli integratori per ruminanti agiscono correttamente e in modo efficace perché funzionano come catalizzatore affinché ciò che si produce nel rumine venga poi utilizzato al meglio dall’animale. A seconda dei casi, dunque, l’allevatore somministrerà un integratore piuttosto che un altro al fine di raggiungere l’obiettivo, ovvero quello di fornire all’animale le giuste sostanze che concorreranno a perfezionare il suo stato di benessere. Così come vale per le persone, anche nel caso di integratori per ruminanti è necessario sottolineare come non si tratti di farmaci. Gli integratori rappresentano dunque un’per l’ottenimento di uno stato generale di benessere maSicuramente, però, possono intervenire o prevenire alcuni problemi e/o dismetabolie attraverso le loro proprietà ed i loro effetti sul sistema immunitario dei ruminanti.fornisce ai suoi clienti un supporto a 360 gradi non solo sugli integratori per ruminanti ma anche su tanti altri aspetti che concorrono allo stato di benessere animale. La nostra azienda garantisce un servizio di consulenza completo, utile ad avere un quadro della situazione più chiaro e a muoversi nella direzione giusta per ottenere i migliori risultati.