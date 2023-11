Le nuove criptovalute di novembre 2023

Il mondo delle criptovalute continua ad evolversi, e questo mese di novembre ci ha portato all'introduzione di diverse piattaforme innovative. In mezzo a una vasta gamma di nuovi progetti, spiccano il Bitcoin ETF Token, Bitcoin Minetrix, Meme Kombat, TG.Casino e yPredict.

Questi token stanno attirando l'attenzione degli investitori e degli appassionati di criptovalute grazie alle loro caratteristiche uniche e alle promettenti prospettive di crescita. Approfondiamo ogni singola novità per capire meglio cosa c'è dietro a questi progetti.

Bitcoin ETF Token

Bitcoin ETF Token (BTCETF) si distingue come una piattaforma innovativa basata su Ethereum, progettata per consentire agli investitori di beneficiare delle performance e degli sviluppi normativi degli ETF spot su Bitcoin.

Grazie a un approccio che fonde l'entusiasmo speculativo sull’approvazione da parte della SEC dei primi ETF su BTC e una tokenomica progettata su tappe reali, il token BTCETF offre un'opportunità d’investimento interessante legata proprio a questi futuri e ormai quasi certi, avvenimenti.

Il progetto si basa su una strategia deflazionistica, con una tassa di transazione del 5% che diminuisce al raggiungimento di ogni traguardo. Questo meccanismo mira a bruciare il 25% dell'offerta totale di token, contribuendo a creare uno scenario d’investimento stabile.

Inoltre, l'implementazione dello staking incoraggia la conservazione del token a lungo termine, con oltre 100 milioni di token già in stake pochi giorni dopo il lancio, dimostrando la fiducia della community nella piattaforma.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix emerge come una soluzione rivoluzionaria nel settore del mining di Bitcoin. Basandosi su un modello di cloud mining, consente agli utenti di mettere in stake i token $BTCMTX sulla sua piattaforma basata su Ethereum per ottenere crediti di mining.

Questi crediti possono essere successivamente bruciati per ottenere potenza di mining basata su cloud, consentendo agli utenti di guadagnare Bitcoin senza la necessità di possedere competenze tecniche avanzate, hardware costoso o spese generali elevate.

La natura decentralizzata e trasparente di $BTCMTX elimina i rischi associati alle truffe di cloud mining, conferendo a Bitcoin Minetrix una reputazione di piattaforma sicura e affidabile. La prevendita di successo, che ha raccolto già più di 4 milioni di dollari in sei settimane, indica un forte interesse e supporto per questa innovativa piattaforma di mining.

Meme Kombat

Meme Kombat si posiziona al crocevia tra il gioco d'azzardo crypto e le monete meme, offrendo agli utenti la possibilità di scommettere sull'esito di battaglie generate dall’intelligenza artificiale tra personaggi meme popolari.

La piattaforma utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per generare esiti delle battaglie casuali e si contraddistingue per la sua vivacità, che la porterà ad aggiungere nuovi personaggi meme con l’uscita delle successive stagioni.

Grazie alle diverse modalità di gioco, Meme Kombat va oltre le aspettative dei semplici token meme, introducendo anche meccaniche di staking e deflazionistiche. La prevendita ha fatto registrare un notevole successo, con una raccolta di oltre 1,8 milioni di dollari in poche settimane, confermando l'interesse degli investitori per questa combo unica tra gioco e criptovalute.

TG.Casino

In un momento in cui i casinò crypto stanno guadagnando terreno, TG.Casino si presenta come un casinò basato su Telegram, che non richiede il KYC. La piattaforma ha già raccolto 2,2 milioni di dollari in otto settimane durante la presale, ottenendo il sostegno di importanti media del settore.

La peculiarità di TG.Casino risiede nella sua accessibilità, poiché consente agli utenti di giocare direttamente dall'app Telegram senza la necessità di creare un account tradizionale.

La piattaforma offre anche un cashback del 25% sulle scommesse perse e un APY del 247% circa per lo staking, incentivando ulteriormente la partecipazione degli utenti. La mancanza di un KYC, unita alla regolamentazione e alla licenza della piattaforme, posiziona TG.Casino come un'opzione sicura e priva di complicazioni rispetto ad altri concorrenti, guadagnandosi il sostegno degli utenti di tutto il mondo.

yPredict

yPredict si distingue nel campo delle criptovalute con il suo approccio focalizzato sull'analisi degli investimenti. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, yPredict offre previsioni di prezzo e analisi tecniche e di sentiment dettagliate per le principali criptovalute.

La piattaforma si concentra esclusivamente sull'analisi degli investimenti, un'area relativamente sottovalutata con notevole potenziale di crescita.

L’innovativa tokenomica, che include forti incentivi per lo staking e l'accesso scontato per chi possiede i token nativi della piattaforma, ha contribuito al successo della presale, che ha già raccolto più di 4,8 milioni di dollari.

yPredict si presenta come una risorsa preziosa per gli investitori che cercano dati finanziari per prendere decisioni informate nel complesso mercato delle criptovalute.

