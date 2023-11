Busca, un mese di eventi collaterali alla mostra in Casa Francotto

Si sta intensificando il calendario degli eventi collaterali alla mostra di Casa Francotto “L’altra Metà - La donna nell’arte. Da Artemisia Gentileschi e Marina Abramovic”, curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella. “Si tratta - afferma il sindaco Marco Gallo - di un grande sforzo organizzativo, che vuole attestare come l’abbinamento cultura e territorio sia una carta vincente per far conoscere la nostra città. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari di Casa Francotto per la professionalità e disponibilità con coi accolgono i visitatori”. Ecco l'intenso programma stilatato dallo staff:

Domenica 26 novembre abbinamento fra le visite guidate alle Cave dell’alabastro rosa di Busca e alla mostra in Casa Francotto, dedicato in modo particolare ai tesserati di Abbonamento Musei.

Informazioni e prenotazioni: tel. 371.5420603.

Domenica 3 dicembre un evento musicale “L’altra metà del suono” dedicato alle donne in musica, con storie, racconti e personaggi.

Giovedì 7 dicembre alle ore 18 incontro con l’autrice del libro ”Il segreto del quadro” (edito da Araba Fenice), Renata Freccero: suggestivo racconto della storia del Moncalvo e della figlia pittrice, suor Orsola Maddalena Caccia, presente con alcune opere in mostra.

Domenica 10 dicembre abbinamento della mostra con il Mercatino di Natale per le vie del centro storico della città.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre sarà possibile visitare con un unico biglietto (con prenotazione) la Collezione privata La Gaia, situata sulla collina di Busca.



Visite guidate su prenotazione

Lo staff di Casa Francotto è disponibile poi ad organizzare visite guidate su prenotazione (telefono 371.5420603) per rendere ancora più piacevole ed interessante la visita.



In mostra 120 opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…



Casa Francotto

piazza Regina Margherita

Telefono 371.5420603



Orari

Venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18,30 e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30.



Biglietti

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria di Casa Francotto, in piazza Regina Margherita.

intero 12 euro

ridotto 8 euro (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16)

gratis inferiori a 14 anni