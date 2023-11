“Divine Danze - Passeggiando nell’arte” nel giardino del Castello di Grinzane Cavour, fino all’8 gennaio 2024

L’esposizione, allestita negli spazi dello storico giardino del Castello di Grinzane Cavour, presenta opere del celebre scultore Claudio Carrieri, artista albisolese. Protagoniste della mostra Divine Danze sono le grandi dee madri che l’artista crea dall’argilla, dalla terra compatta e solida, opere oggi esposte in molte regioni italiane ed all’estero, in Spagna, in Provenza, a Parigi, in Danimarca, a Cipro e negli Stati Uniti. L’evento espositivo è parte della Biennale Piemonte, dedicata quest’anno alle donne, al femminile nel suo contesto contemporaneo e moderno, argomento al contempo antico e attuale, osservato e proposto attraverso l’arte.

I promotori dell’evento sono l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe in collaborazione con l’Associazione Insieme, con il contributo della Fondazione CRC.

Curatrice della mostra è la dott.ssa Silvana Cincotti, storico dell’arte ed egittologa, impegnata da anni nella divulgazione culturale, nella cura di mostre e nello studio della storia dell’olfatto, che spiega: «Nel corso del Novecento un gruppo eterogeneo di artisti tra i più conosciuti, da Pablo Picasso a Lucio Fontana, frequentò le botteghe attorno a Savona: già dal XVI secolo Albisola, grazie alla presenza nella zona di argilla rossa e di cave di terra bianca, era nota in tutta Europa per le sue fornaci e le preziose argille ed è proprio in questo ambiente culturale che Claudio Carrieri inizia il suo percorso artistico agli esordi degli anni Settanta, sperimentando, oltre alla scultura, la grafica e la pittura. Partendo dalle antiche civiltà del bacino del Mediterraneo Carrieri interpreta, rivede e modella le sue dee, in una divina danza, tra linee sinuose e cerchi che tatuano i corpi divini».

Continua Andrea Vero, Presidente dell’Ordine e coordinatore del Pianeta Cultura di Insieme: «Nel profondo della Storia, il divino femminile, archetipo sacro e venerato come matrice della creazione, è spesso rappresentato nell'arte antica ed è presente in varie mitologie di tutto il mondo, a prova di un contesto ancestrale che celebra in questo modo il sacro della vita e della natura, così come testimoniato da antichi manufatti, cui Carrieri si rifà direttamente, senza soluzione di continuità. La mostra Divine Danze vuole sottolineare l’importanza della tutela del mondo vegetale, della storia e della memoria, in un luogo di straordinaria importanza come il Castello di Grinzane Cavour».

La mostra è allestita fino all’8 gennaio, dal lunedì alla domenica 10:00 - 19:00, chiuso il martedì.