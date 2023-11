"Il violoncello spagnolo" in concerto a Cuneo per la rassegna Incontri d'Autore

Domenica 26 novembre alle 16 lo Spazio Incontri della Fondazione Crc in via Roma a Cuneo ospiterà l'esibizione “Il violoncello spagnolo”. Si esibiranno Ramon Bassal al violoncello e Daniel Blanch al pianoforte suonando musiche di Cassado', Granados e De Falla.

L'evento rientra nell'ambito della rassegna Incontri d'Autore, con il contributo di Banco Azzoaglio, Fondazione CRT e Fondazione CRC.

Ramón Bassal si è esibito in prestigiosi festival e sale da concerto (Palau de la Música di Barcellona, il Seoripul Festival in Corea del Sud, la “Guimaraes European Capital of Culture”, il Muziekgebouw di Amsterdam, il Tivoli Vredenburg di Utrecht, l’Auditorio di Girona, Teatro Filarmonico di Oviedo, ecc.) Tra i suoi concerti ultimi concerti ci sono i concerti di musica da camera ad Amsterdam al 7° Bruggen Festival, le sonate complete per violoncello e pianoforte di Beethoven al Teatro Sarriá di Barcellona, le suite di Bach al Festival Música als Masos, il duo con la pianista María Canyigueral al Festival musicale Isaac Albéniz de Camprodón e il concerto in onore di Gaspar Cassadó. Ha girato la Spagna eseguendo il concerto per violoncello e orchestra in do maggiore di Haydn con la Sebastian Strings Orchestra, concerto che ha anche eseguito con l’orchestra Camera Musicae al Festival Altafulla di Tarragona. Altri concerti da solista includono il concerto per violoncello e orchestra di Robert Schumann all’Auditorium di Gerona con l’orchestra Athenea, concerti di compositori barocchi con l’orchestra Barocco Semper Giovanne presso la chiesa di Santa Maria del Mar e la Biblioteca de Catalunya a Barcellona e il concerto di F. Gulda per violoncello e banda sinfonica all’Auditorium de la Mercè di Girona con i membri del Conservatorio Isaac Albéniz di Girona. Ramón suona con un violoncello italiano di Giuseppe & Antonio Gagliano e un arco A. Lamy appartenuto a Gaspar Cassadó.

Daniel Blanch. I suoi inizi musicali avvengono a Barcellona, sua città natale, dove ha ricevuto una formazione completa da insegnanti come Maria Canals e Raquel Millàs presso l’Accademia musicale Ars Nova. A ventuno anni ottiene brillantemente il titolo di maestro superiore di pianoforte e decide di perfezionarsi con Maria Tipo a Firenze e successivamente con Brigitte Engerer a Parigi. Ha anche ampliato il suo repertorio con Ramón Coll ed ha frequentato corsi di perfezionamento con Alicia de Larrocha, Josep Colom e Alberto Portugheis. Daniel Blanch è stato premiato in vari concorsi nazionali e internazionali, tra cui il ciclo El Primer Palau -2° premio- e il Concorso Internazionale Maria Canals di Barcellona, nel 1993 nella categoria pianoforte junior (Medaglia Unanime) e nel 2004 nel categoria sonate in duo (Medaglia Unanime) con la violinista Kalina Macuta. Come solista, si è esibito in luoghi come il Musikverein di Vienna, l’Auditorium Enric Granados di Lleida, il Teatro Amadeo Roldan dell’Avana, la Sala Witold Lutoslawski di Varsavia, il Teatro Rosalía de Castro di La Coruña o l’Auditorium e Palau de la musica di Barcellona. Si è esibito come solista con orchestre come la Warsaw Symphony, l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Cuba, l’Orchestra da Camera di Praga, l’Orchestra Filarmonica di Bialystok, tra le altre. Come solista ha realizzato più di dieci registrazioni discografiche e grazie alla curiosità e all’interesse per la ricerca, Daniel Blanch ha svolto un importante lavoro di divulgazione del repertorio dei compositori catalani del passato. Ha effettuato una serie di incisioni per recuperare concerti per pianoforte e orchestra: nel 2006 ha registrato il Concerto per pianoforte e orchestra di Joaquín Nin-Culmell (prima registrazione al mondo) e il Concerto breve di Xavier Montsalvatge; nel 2007 i tre Concerti per pianoforte di Carlos Suriñach; e nel 2009, insieme alla Podlasie Philharmonic Orchestra diretta da Marcin Nalecz Niesiolowski, il Concerto Iberico di Manuel Blancafort e il “Tríptico de la piel de toro” di Ricard Lamote de Grignon. Ha inoltre eseguito altri concerti di compositori spagnoli come Hispania, fantasia per pianoforte e orchestra di Joaquín Cassadó, Juventus per due violini e pianoforte e la Catalan Rhapsody, entrambe di Joan Manén, quest’ultima eseguita in prima assoluta da Daniel Blanch nel 2015, dopo oltre sessant’anni da comporre. Daniel Blanch è presidente e fondatore dell’Associazione Joan Manén, un’entità dedicata al recupero della figura del grande violinista e compositore Joan Manén e alla divulgazione di altri compositori catalani poco conosciuti. È direttore artistico del Ciclo di musica catalana Joan Manén e vicepresidente dell’Associazione catalana di interpreti di musica classica (ACIMC).

Il prossimo concerto della rassegna si terrà domenica 17 dicembre nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo alle 16 a ingresso libero. Sarò il Concerto di Natale con Coro e Orchestra del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, del Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo e del Club Soroptimist Cuneo.

Info biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it

cell. 333.4984128 - 393.3314628