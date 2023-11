Serata di congratulazioni al Kart Planet di Busca per Arianna Barale

Sabato 18 novembre erano oltre quaranta gli amici e sponsor di Arianna Barale presenti al bar Kart Planet del Circuito Internazionale di Busca, per festeggiare la terza posizione conquistata dalla giovane atleta del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo nella prima edizione del Campionato Italiano di Velocità Femminile, in sella ad una Kawasaki Ninja 400 del Team Box Pedercini.

Nel corso della serata il personale del Kart Planet ha allestito un grandioso apericena, con tanto di castagnata, presentando una tavola imbandita al centro della quale troneggiava una torta appositamente confezionata con le immagini di Arianna.

Tutti, indistintamente, si sono complimentati con la giovane atleta di Borgo San Dalmazzo per i risultati ottenuti, chiedendole di posare vicino alla sua moto per una foto ricordo.

La serata è culminata con Arianna che si è prestata per il taglio della torta a lei dedicata, molto squisita, dopodiché è stata scattata la foto di gruppo, a ricordo di questa bellissima serata.

Il padre di Arianna, Alberto, ha riferito: “Ringrazio tutti quanti sono intervenuti a questa bella festa e chi si è dato da fare per prepararla. Per quanto riguardi i programmi futuri, è troppo presto per parlarne, in quanto numerosi sono i contatti imbastiti per la partecipazione a campionati o trofei vari. Speriamo di riuscire, con il sostegno di tutti gli sponsor che ci hanno aiutati e che continueranno a farlo, che desidero ringraziare, a portare a casa un contratto che possa contribuire alla continuazione del sogno di Arianna”.