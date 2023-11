Le secondarie di Bene Vagienna e Sant’Albano Stura a “Scrittori in città”

Tra il 16 e il 17 novembre gli alunni della secondaria di Sant’Albano Stura e le classi prime della secondaria di Bene Vagienna hanno partecipato ad alcuni incontri con autori di romanzi per ragazzi, organizzati all’interno dell’evento “Scrittori in città”, promosso dalla Città di Cuneo.

In particolare, le classi prime di Sant’Albano Stura hanno assistito alla presentazione di La bottiglia dei desideri, romanzo d’avventura dell’autore inglese Chris Wormell, mentre le seconde hanno dialogato con Guido Sgardoli per scoprire come è nata l’idea dietro a Cronache degli sposi promessi, una riscrittura in chiave fantasy dei Promessi Sposi. Le classi terze, invece, si sono confrontate con In fuga col Barone. Il mondo di Calvino di Stefano Tofani, opera ispirata al racconto di uno dei maggiori autori della letteratura italiana contemporanea, mentre le prime della secondaria di Bene Vagienna hanno seguito la presentazione di Daniel Ghost e le anime erranti di Nicola Lucchi, un fantasy gotico legato alle leggende della Val Camonica.

Gli alunni hanno letto e commentato precedentemente i libri in classe, così da arrivare preparati all’incontro. Giunti alla conferenza, in accordo con lo spirito della manifestazione, i ragazzi non si sono limitati ad ascoltare la presentazione dei libri proposti, ma hanno potuto dialogare con gli autori, conoscendo i vari passaggi della storia editoriale di un libro, dall’idea per la storia al suo sviluppo e alla pubblicazione. La manifestazione è stata dunque un’occasione di crescita per i nostri alunni, che hanno potuto conoscere le persone, le circostanze e le emozioni che si trovano dietro la stesura di un libro, e si sono potuti mettere in gioco attraverso le loro domande e i loro interventi. Infine, i ragazzi sono potuti tornare a casa con un’altra bella soddisfazione: l’autografo dell’autore sul libro letto. Gli alunni e gli insegnanti ringraziano quindi “Scrittori in città” per la splendida opportunità.