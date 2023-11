Colletta Alimentare, Rotary Saluzzo: "Un gesto semplice ma concreto di carità"

Saluzzo, il presidente Luigi Fassino e rotazriani Saluzzo al Mercatò per la Colletta Alimentare

Anche quest’anno il Rotary Saluzzo con i giovani del Rotarac, è stato impegnato sabato 18 novembre nella Colletta Alimentare, nell’ambito della Giornata nazionale promossa dal Banco Alimentare per donare alimenti a chi è in difficoltà o in povertà assoluta.

I rotariani erano presenti con gli Alpini al Mercatò di via Circonvallazione, dove dai primi dati, in linea con il trend nazionale dell’aumento di donazioni, risulta essere in crescita la generosità dei saluzzesi.

"Siamo convinti del valore di questo gesto concreto di carità, semplice ma fondamentale nella sua essenza e da anni siamo presenti all’appuntamento con le altre forze in campo" sottolinea il presidente Rotary Saluzzo Luigi Fassino.

Sono stati coinvolti nella Colletta alimentare anche altri supermercati e forze di violontariato della città.