Il Val Tanaro Rugby torna a Mondovì

Il rugby sta diventando sempre più popolare a livello globale e finalmente anche i ragazzi e le ragazze di Mondovì potranno provare questo fantastico sport grazie al VAL TANARO RUGBY.

Dopo una prima parte di allenamenti iniziati il 7 ottobre e terminati a novembre, dove la partecipazione ha superato le migliori aspettative, finalmente si riprende.

A partire da giovedì 23 novembre il rugby tornerà in città e sarà possibile provarlo per tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 15 anni. Gli allenamenti si terranno tutti i giovedì dalle 17:30 alle 18:30 presso il campo in Via Molino del Borgato.

I partecipanti si alleneranno insieme ai ragazzi e ragazze che da tempo si allenano a Farigliano e così faranno parte tutti insieme dei cinghialotti del VAL TANARO RUGBY per la stagione in corso.

Il rugby è uno sport di squadra che richiede forza fisica, coordinazione e disciplina. I giovani che parteciperanno agli allenamenti avranno l'opportunità di acquisire queste competenze, oltre a sviluppare le loro abilità sociali e di leadership. Inoltre, il rugby è uno sport inclusivo che accoglie giocatori di tutte le forme e dimensioni.

Se sei interessato a far giocare i tuoi figli a questo sport, non esitare a portarli al campo di allenamento. L'esperienza di gioco con i loro coetanei sarà divertente ed educativa e il divertimento per i ragazzi e le ragazze è assicurato.