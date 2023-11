La Coppa Italia di Hockey Prato rimane a Bra (FOTO)

Nulla da fare per le quotate avversarie della HF Lorenzoni e dell’HC Bra nelle 'Final Five' e 'Final Four' di Coppa Italia disputate sabato 18 e domenica 19 novembre sui campi da Hockey Prato di Viale Madonna dei Fiori a Bra davanti ad un pubblico numeroso e festante.

La Coppa Italia rimane nella città della Zizzola anche nel 2023 grazie alle affermazioni delle compagini di casa, meritatamente ai vertici nazionali della disciplina.

L’HC Bra ha conquistato il diritto di disputare la finale vincendo sabato agli shootout (i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2), per 5-3 contro i quotati sardi del SG Amsicora.

Finale combattuta in cui l’HC Bra ha prevalso ancora al termine di 60 minuti intensi sul Ferrini Cagliari.Al vantaggio del Bra con Koshelenko è seguito il pareggio dei sardi grazie al corto di Ojeda. Due gol annullati al Ferrini non hanno cambiato il punteggio e partita decisa agli shootout, dove Padovani si esalta e Koshelenko mette dentro quello decisivo.

Per la sesta volta la Coppa Italia maschile è del HC Bra.Il cammino delle ragazze della Lorenzoni di coach Gualtiero Berrino è cominciato sabato pomeriggio con le vittorie per 3-0 sul Cus Torino e per 2-0 sul Ferrini Cagliari. Secondo giorno di gare con vittoria per 1-0 sull’HC Argentia e pari con l’SG Amsicora con il punteggio di 1-1.

La classifica pertanto ha premiato le braidesi, prime con 10 punti davanti proprio al SG Amsicora con 7. Si tratta dell’11esima Coppa Italia vinta dalla Lorenzoni Bra, un risultato davvero eccezionale.

Silvia Brizio Direttore Sportivo dell’HF Lorenzoni è entusiasta: “Questa è una vittoria della Società intera. Il presidente Calonico ci ha permesso una rosa competitiva, ma abbiamo avuto gli infortuni a Buyo, a Servadio, e in un concentramento che prevedeva 4 gare in meno di 30 ore è stato bravissimo l'allenatore Gualtiero Berrino a gestire tattica e cambi. Ottimo il lavoro del preparatore, dello staff medico, del nutrizionista Scuderi e soprattutto del senso di sacrificio delle atlete che non hanno mai mollato. Sono felice del premio speciale andato al nostro numero 1 Alina Fadeeva quale migliore portiera al muro e ringrazio naturalmente il nostro sponsor BCC Banca di Cherasco che ci sostiene sempre”.

Soddisfatto anche Priyesh Bhana allenatore-giocatore dell’HC Bra: “É stato un weekend ricco di emozioni per HC Bra. Dopo il 'classico' nella semifinale contro Amsicora, la finale di domenica è stata un’altra battaglia vera. Sono fiero dei miei ragazzi che non hanno mollato e ci hanno creduto totalmente. Forse avevamo più esperienza in questo tipo di match e abbiamo gestito la partita anche quando siamo andati sull’ 1-1 finale. Il nostro portiere Francesco Padovani è stato fenomenale e abbiamo vinto 6-5 segnando tutti 5 shootout. Andrii Koshelenko ha vinto il “top scorer” a pari merito e Padovani ha vinto il “Best goalkeeper”. Bra è la squadra che ha vinto più titoli di Coppa Italia nella storia. Complimenti alla squadra, allo staff che crede in noi e ci sostiene, ai tifosi e al nostro ex Presidente Palmieri, che ha dato tanto per questa società e per instaurare la “winning mentality” che abbiamo”.