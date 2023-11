Bra, il Gruppo di Preghiera di padre Pio si ritrova nella chiesa dei Battuti Neri

Come da rinnovata tradizione, il Gruppo di Preghiera di padre Pio, attivo nella città di Bra, si ritrova martedì 21 novembre, alle ore 20, nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato, detta anche dei Battuti Neri (via Vittorio Emanuele II, 201), per elevare preghiera e lode al Signore attraverso l’intercessione del Santo di Pietrelcina.

L’appuntamento prevede la recita del Rosario, l’Adorazione Eucaristica e, a seguire, la Santa Messa con omelia. Il gruppo è coordinato da Alberto Maria Flocco, che si avvale della collaborazione di Stefano Sannito e Orazio Durando con una cinquantina di membri in seno, chiamati a raccolta per le celebrazioni presiedute dai frati cappuccini di Fossano.

Il sodalizio braidese è nato nel 1975, raccogliendo in eredità l’invito di San Pio e il desiderio di papa Pio XII, come un gruppo di fedeli che pregano insieme il terzo martedì del mese.

Come avviene per tutti i gruppi di San Pio, anche quello che opera sotto la Zizzola si impegna in diverse direzioni: pregare secondo le intenzioni del Santo con le stimmate, unendosi alla preghiera di tutti i sacerdoti del mondo; elevare spiritualmente i componenti, tendendo verso Dio e verso il bene; contemplare, nella Santa Messa, l’immenso amore offerto da Gesù per la salvezza dell’umanità; vivere la vita della Grazia così da essere e sentirsi figli di Dio; condurre i fratelli e le sorelle alla preghiera attraverso la propria testimonianza di fede.