Da Monteu Roero, il duo One Shot invita all’ascolto del loro brano “Terra di nessuno”

Una passione, quella per la musica, che li accompagna da sempre e li ha portati a interpretare e incidere canzoni che esaltano le emozioni più vere ed autentiche della vita di ogni giorno.

Stiamo parlando di un duo speciale composto da papà e figlia: Roby e Chia, meglio noti come One Shot. Tutto ci riconduce negli studi di Pollenzo della Voice DC, non solo una scuola musicale, ma vera e propria fucina artistica, diretta con entusiasmo e preparazione da Daniela Caggiano, convinta che alla fine la qualità e il lavoro paghino sempre.

Fine della premessa, andiamo subito al sodo. Il progetto One Shot è nato nel 2020 a Monteu Roero, in pieno lockdown. Roberto Calissano ha suonato tanti anni come bassista in diverse band come gli Unisono e nel 2004 ha iniziato a lavorare a “Terra di nessuno”, pezzo elaborato per la band.

Si tratta di una canzone di protesta, che denuncia la guerra come arma per offendere, risultando purtroppo ancora tristemente attuale. Anni dopo, insieme alla figlia Chiara, Roby ha ripreso la canzone, rivisitandola per il duo One Shot.

Grazie a “Terra di nessuno”, nel settembre di quest’anno hanno vinto il premio Radio Alba al Best Voice Festival, un concorso organizzato dalla vocal coach Daniela Caggiano, della quale abbiamo già parlato. Roby e Chia sono stati invitati negli studi di Radio Alba per quella che hanno definito un'esperienza molto arricchente.