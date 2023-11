Dal set del film su "Sacco e Vanzetti" all'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo: presto la consegna dei disegni di Shoshanah Dubiner

Shoshanah Dubiner, pittrice americana, ha frequentato la Brandeis University, ha conseguito un M.F.A. in Theatre Design, trasferendosi poi in Italia per lavorare come costumista per il palcoscenico e il cinema italiani, ed è in questo periodo che ha lavorato come costumista sul set del film di Giuliano Montaldo del 1971 “Sacco e Vanzetti”, realizzando un centinaio di tavole autografe.

Tornata negli Stati Uniti, Shoshanah ha goduto di una carriera di successo nel design: costumi, grafica e illustrazione, mostre museali e programmi educativi interattivi per computer-video. Alla fine degli anni '70, come Artist-in-Residence e poi Exhibit Designer presso la California Academy of Sciences di San Francisco, ha lavorato con diversi scienziati in vari di campi, dalla botanica alla zoologia.

Negli anni '80, Shoshanah ha progettato programmi educativi interattivi per una varietà di mostre scientifiche, tra cui il Petroleum Science and Technology Museum in Arabia Saudita e il Centro visitatori del Minnesota Valley National Wildlife Refuge. Negli anni '90, ha creato animazioni scientifiche per i CD di bestseller Microsoft, Encarta e Explorapedia. Shoshanah ha iniziato a dedicarsi alla sua visione personale nel 1999. Nel 2003 ha tenuto una mostra personale, Infinite Worlds Within, alla Canessa Gallery di San Francisco. Da quando si è trasferita ad Ashland nel 2004, ha esposto il suo lavoro alla Gallery DeForest, Galleria Illahe, Pangea, Taste of Ashland, Liquid Assets e Studio Viva. Nel 2008 ha tenuto una presentazione dal titolo Art and Science: a Happy Symbiosis alla 89ª riunione annuale dell'American Association for the Advancement of Science Pacific Division. Nell'agosto 2009, è stata una delle artiste in Shifting Patterns: Preparing for Unsettled Days, un progetto di arte e scienza sul cambiamento climatico, sponsorizzato dal Jefferson Nature Center di Medford.