Due alberi abbattuti dal vento nella pineta di Sant'Anna di Valdieri: neanche un graffio al busto della Regina Elena

È come se i due enormi abeti fossero scesi ad “abbracciarla”. Sono tutti meravigliati a Sant'Anna di Valdieri per quanto accaduto nei giorni scorsi alla pineta dove, 27 anni fa, l’Associazione Internazionale Regina Elena fece erigere un monumento alla “Regina della Carità”.

Nella notte fra giovedì 16 e venerdì 17 novembre forti raffiche di vento hanno abbattuto due alberi, proprio nell'area del monumento. Ma il busto della Regina Elena di Savoia non ha riportato nemmeno un graffio.

“Parliamo di due alberi enormi, ci vorrebbero due o tre persone ad abbracciare quello più grosso – commenta il presidente della Pro Loco Gianpaolo Franco che fa parte anche dell'associazione dedicata -. In frazione siamo tutti stupiti. I rami si sono appoggiati e l'hanno accarezzata. Ma avrebbero potuto spezzare in due il monumento. La Regina Elena ha fatto tantissimo per la Valle Gesso ed è come se la natura avesse voluto risparmiarla”.

Ogni anno, dal 1990, proprio intorno al monumento frazione Sant’Anna di Valdieri ricorda la Regina Elena con una suggestiva cerimonia.

I due abeti sono ancora lì. Ci vorrà una ditta specializzata per tagliarli e portarli via.