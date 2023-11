Una cascata di stelle alpine per decorare l’albero di Natale 2023 in piazza San Pietro

Per il Natale 2023 l’azienda Edelweiss di Villar San Costanzo è stata scelta per la realizzazione dell’allestimento dell’albero di Natale 2023 in piazza San Pietro, in Vaticano, che consisterà in una splendida cascata di Stelle Alpine, per permettere a tutti di conoscere il fiore simbolo delle Alpi e ricordare così l’importanza della natura e dell’ambiente e della loro salvaguardia.

L’effetto scenico dei fiori di stella alpina disidratati offre un ottimo contrasto con il verde dell’abete simulando una nevicata come nei boschi delle nostre Alpi. I fiori essiccati sono stati sottoposti a diversi passaggi di lavorazione per garantirne la conservazione e il mantenimento, un lavoro che negli ultimi anni la Floricoltura Edelweiss ha sviluppato per il comparto turistico e il mercato florovivaistico.

Partecipare all’allestimento del maestoso albero di Natale di Piazza San Pietro è un grande onore e un bellissimo riconoscimento per l’impegno lavorativo di questi anni – afferma il titolare - e conferma ancora una volta il legame con il territorio e con l’ambiente naturale.



L’azienda florovivaistica Edelweiss, posta ai piedi delle Alpi Cozie, a Villar San Costanzo, in Val Maira, provincia di Cuneo è stata fondata 35 anni fa, nel 1988, da Livio Piumatto. Sulle sue orme la figlia Enrica Piumatto ha deciso di proseguire il sogno del padre e di intraprendere con impegno questa attività. L’azienda è specializzata nella floricoltura di montagna, coltivando in modo particolare le Stelle Alpine, che solitamente propone in vaso offrendo l’opportunità di poterle avere nei propri giardini senza compromettere quelle allo stato naturale e contribuisce così alla salvaguardia ambientale.