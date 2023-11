Volley maschile Serie C: il VBC Modovì fa tre su tre, il Lasalliano Torino si arrende

Terzo successo su tre gare sinora disputate per il VBC Mondovì che al PalaItis piega 3-0 (25-15,26-24,25-16) il Lasalliano Torino. In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, i monregalesi salgono a quota 9 in compagnia di Linguì Torino (3-0 al Racconigi), +1 sul Santhià ed a +3 sull’ Ovada e sul Chieri.

“Abbiamo conquistato tre punti importantissimi – commenta al termine Massimo Bovolo –, utilissimi sia per la classifica che per il morale e l’ autostima. Dopo un set, il primo, in cui siamo partiti forte ed abbiamo imposto il nostro ritmo, nel secondo abbiamo incontrato qualche difficoltà di troppo, ma siamo stati bravi a reagire e ad avere la forza e la determinazione di chiudere ai vantaggi la frazione. Il terzo set ha ricalcato il primo e non abbiamo avuto problemi a chiudere. Ora pensiamo a preparare al meglio la trasferta di sabato contro il Chieri, che avrà una grandissima voglia di riscattare il passo falso di Santhià. una partita da affrontare con la dovuta attenzione per riuscire ad incamerare i 3 punti in palio. Sabato a Chieri dobbiamo cercare di partire aggressivi, così come siamo riusciti sempre a fare nelle tre gare sin qui disputate, ma dobbiamo riuscire a migliorare parecchio nell’ approccio al secondo set, in cui partiamo un po’ troppo morbidi e diamo un po’ troppo spazio agli avversari”

Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Turco e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Chessa, Polizzi, Bessone e Borsarelli.

Nel primo set i monregalesi partono forte (9-5) e mantengono senza troppe difficoltà il controllo delle operazioni, portandosi prima 15-10, poi sul 19-12 ed infine chiudono 25-15, mentre entrano Polizzi, Bessone e Chessa.

Nella seconda frazione i monregalesi partono piuttosto lentamente e faticano a reggere il ritmo imposto dai torinesi, che si portano prima sul 10-6, poi sul 18-13 ed infine sul 21-16. Dentro Polizzi, Bessone e Chessa in battuta ed il VBC reagisce, recuperando lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 23-23, quindi piazza lo spunto vincente, chiudendo ai vantaggi 26-14.

Il terzo set è la fotocopia esatta del primo: i monregalesi, che schierano Borsarelli sin dall’ inizio, partono forte (9-4) e mantengono senza alcun problema il controllo del gioco, portandosi sul 16-8, poi sul 20-12 ed infine chiudono 25-16, mentre entrano Polizzi, Bessone e Chessa.

Sabato difficile trasferta per il VBC, che giocherà alle ore 21 a Chieri contro una formazione di buon valore tecnico e che tenterà in tutti i modi di riscattare lo stop patito a Santhià e tornare al successo.

VBC MONDOVI’ – LASALLIANO TORINO = 3-0 (25-15,26-24,25-16)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Candela, Turco, Berutti, Fenoglio (L1), Basso (L2), Polizzi, Bessone, Chessa, Borsarelli, Caldano, Garello. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.