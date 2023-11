Filiera Futura e I3P lanciano "Terra&Tech", il programma di Open Innovation per il settore vitivinicolo italiano

Le giovani imprese giocano infatti un ruolo sempre più cruciale a livello nazionale, anche in relazione al PNRR e alle politiche comunitarie. Un settore tradizionale e radicato come quello enologico, perlomeno in Italia, non può che beneficiare dell'innovazione introdotta da startup e PMI che sviluppano soluzioni tecnologiche avanzate per la competitività dell’intero comparto. Occorre quindi promuovere la modernizzazione e la digitalizzazione dell'agricoltura, nonché supportare le startup del vino che stanno abbracciando questa sfida.

Le tecnologie di ultima generazione, come l'Internet of Things e l'analisi dei big data, consentono una gestione più efficiente delle vigne, riducendo gli impatti ambientali; sono fattori abilitanti, inoltre, nel miglioramento della tracciabilità dei prodotti, rafforzando ulteriormente la reputazione del vino italiano. L’auspicio del programma Terra&Tech, dunque, è quello di dare avvio a nuovi processi di innovazione da sviluppare con e sui territori, per posizionare e consolidare il valore e la qualità della filiera vitivinicola italiana a livello globale.

Nel corso dell’incontro di presentazione di Terra&Tech svolto a Milano, diversi rappresentanti del settore vitivinicolo hanno raccontato la propria esperienza professionale a cavallo tra un passato scritto e un futuro da immaginare, offrendo anche il proprio punto di vista sulle prospettive del mercato: tra loro Stefano Calatroni - Azienda Agricola Calatroni, Giuliana Viberti Clerico - Azienda Agricola Domenico Clerico, e Claudio Conterno - Azienda Agricola Conterno Fantino, insieme a Giovanni Di Mambro, Co-Founder e COO della startup Elaisian, che sviluppa servizi innovativi per la digitalizzazione delle aziende agricole. All’evento di lancio del programma seguirà poi l’avvio di un ciclo di workshop a livello nazionale, che prevede tappe in diverse province italiane nella prima metà del 2024, al fine di riunire e coinvolgere gli attori locali della filiera del vino in maniera capillare sui principali territori di riferimento. Francesco Cappello, presidente di Filiera Futura e vicepresidente di Fondazione CRC, ha dichiarato: “Il comparto enologico italiano gode di una forte reputazione di alta qualità e trasversalità, con esportazioni che mantengono una quota di mercato significativa e un movimento che si sta impegnando sempre più verso produzioni sostenibili sotto ogni aspetto. È nell’interesse di Filiera Futura e nella natura dei produttori continuare a sfidare il cambiamento e l'incertezza, nelle produzioni e nei consumi, consapevoli di un patrimonio che rappresenta una base solida per affrontare gli scenari futuri. L'innovazione tecnologica si incastona in questo contesto come un’opportunità che è fondamentale cogliere, anche in ottica pionieristica, al fine di consolidare una posizione di forza a livello globale: Terra&Tech rappresenta l’anello di congiunzione ideale in grado di supportare le cantine attraverso strumenti moderni utili ad affrontare vecchie e nuove esigenze”. “Per l’Incubatore del Politecnico di Torino è un vero piacere collaborare con Filiera Futura per realizzare questo nuovo progetto nel campo dell’Open Innovation”, ha commentato Giuseppe Scellato, presidente di I3P. “Il ruolo del nostro incubatore è quello di creare un ponte tra il mondo delle startup innovative e il comparto nazionale del vino, favorendo il trasferimento delle tecnologie più all’avanguardia e la loro sperimentazione concreta sul campo. L’obiettivo ultimo del programma è garantire una maggiore capacità di innovazione per la filiera del settore vitivinicolo e favorire un ulteriore sviluppo del business enologico, ispirato ai principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale.” Ulteriori informazioni sul programma e le date dei prossimi workshop organizzati nelle diverse regioni d’Italia saranno rese disponibili sui siti www.filierafutura.it e www.i3p.it. —