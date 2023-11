A Corneliano d’Alba si insegna a evitare truffe e raggiri

Organizzato dal Comune di Corneliano d’Alba e dal Comando dei Carabinieri presso il centro culturale “Cascina del parroco” in piazzetta SS. Trinità, si terrà venerdì 24 novembre alle ore 17 un incontro dedicato soprattutto alle persone anziane dal titolo: “Stop alle Truffe!”.

Sarà il comandante della locale stazione CC Giovanni Ielo a fornire consigli e suggerimenti alle persone su come comportarsi in caso di tentativi di truffe e raggiri, molto spesso tentati porta a porta da persone che si presentano con falsi tesserini o finte divise e prendono di mira preferibilmente gli anziani.

Saranno anche fornite raccomandazioni su come prevenire i furti in abitazione, migliorare la sicurezza personale e come si può creare una mutua collaborazione fra vicini di casa, onde evitare situazioni spiacevoli che sempre più spesso mettono a repentaglio beni e salute dei cittadini.

La popolazione è invitata a partecipare.