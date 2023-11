Alba conferma le luminarie, frutto della collaborazione tra ACA, Comune e Banca d’Alba

​Associazione Commercianti Albesi, Banca d'Alba e Comune di Alba proseguono nelle azioni congiunte inaugurate durante la pandemia e protratte nel tempo, sempre con l'obiettivo di sostenere le attività economiche della città di Alba.

​Da qualche giorno ormai le luminarie natalizie scintillano nelle piazze e nelle vie, attingendo al clima di entusiasmo generato dalla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba per perpetuarlo fino oltre l'Epifania.

​Ancora una volta la città di Alba ha scelto di dare un segnale di positività e di ottimismo, garantendo una calda accoglienza a tutti coloro che nel periodo festivo più atteso dell'anno la frequenteranno, generando anche per i residenti un'atmosfera piacevole e serena. Le luci di Natale da sempre sono simbolo di gioia, un'attrazione in grado di favorire gli acquisti dei doni nei centri commerciali naturali e dare ossigeno ai negozi di vicinato.

​Grazie all’impegno economico dei tre soggetti partecipi all’accordo, agli esercenti non sarà richiesto alcun esborso economico per l’installazione delle luminarie, in modo da alleggerire le attività da costi energetici particolarmente esosi. Le luci saranno esclusivamente a led, per contenere comunque i consumi.

«Tutto questo è possibile grazie alla consolidata collaborazione instaurata con il Comune di Alba e con Banca d’Alba – afferma il presidente ACA Giuliano Viglione – che anche quest'anno consente una nuova, importantissima operazione di immagine e di accoglienza. Naturalmente, il commercio nel periodo prenatalizio si gioverà del progetto luminarie, che rappresenta un importante veicolo promozionale in quanto attrae la clientela senza gravare, in questo caso, sugli esercenti. L'idea di fondo è anche un'altra: non “spegnere i riflettori” nel momento di chiusura della Fiera, ma garantire la continuità di una città vestita a festa per tutto il periodo festivo».

Commenta il presidente di Banca d'Alba, Tino Cornaglia: «Siamo felici di contribuire anche quest’anno all’installazione delle luminarie nel centro cittadino. Prepariamoci tutti insieme a vivere questa atmosfera caratteristica del periodo natalizio, recandoci ad Alba per passeggiare, visitare, assistere a spettacoli ed eventi, e acquistare i regali nei nostri bellissimi negozi della città».

«Il nostro grazie a ACA e Banca d’Alba per la sinergia nata nei mesi difficili della pandemia e che ancora oggi abbiamo deciso di proseguire insieme a sostegno della città, del nostro commercio e del nostro turismo - dichiara il sindaco di Alba, Carlo Bo -. Le luci di Natale sono associate da tutti noi a un periodo positivo dell’anno, di gioia e serenità condivise con le persone che amiamo. Per questo anche quest’anno abbiamo voluto illuminare la città a festa, contribuendo a far vivere a cittadini e turisti una piacevole atmosfera natalizia».