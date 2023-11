Bra in marcia per la pace

In un momento di grande dolore e di forte preoccupazione per l’attacco di Hamas contro Israele dello scorso 7 ottobre e per l’escalation di violenza nella Striscia di Gaza, il gruppo di Coordinamento della Scuola di Pace “Toni Lucci” organizza una Marcia per la pace, in programma lunedì 4 dicembre alle 18, con partenza da piazza Roma.

Rivolto in primo luogo alla cittadinanza, l’invito a partecipare è esteso a tutte le realtà associative, alle comunità religiose, alle consulte comunali, ai rappresentanti delle istituzioni, alle scuole, agli studenti e alle studentesse. Si tratterà di una marcia silenziosa, senza vessilli né simboli di appartenenza, per manifestare solidarietà e vicinanza alle popolazioni in sofferenza a causa dei conflitti in atto. Prenderà parte alla manifestazione anche un rappresentante del Sermig – Arsenale della Pace di Torino, fondato da Ernesto Olivero.

Il ritrovo è fissato per le ore 18 in Piazza Roma, nei pressi del Dado della Pace, con partenza alle 18,30. Il corteo si snoderà tra le vie del centro con arrivo in piazza Caduti per la Libertà.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a scuoladipacedibra@gmail.com.