In corso stamattina, 21 novembre,la prima seduta della Conferenza dei Servizi in sede istruttoria riguardo il progetto per la messa in riserva di rifiuti, pericolosi e non, a Clavesana, progetto presentato alla Provincia di Cuneo dall'azienda Cement Srl.

Davanti alla sede dell'ente, in corso Nizza, decine di residenti, soprattutto agricoltori della zona, stanno manifestando contro il progetto. Slogan, striscioni, fischi.