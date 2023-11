Gli studenti di Bra celebrano la “Festa dell’albero”

Anche quest’anno la Città di Bra ha celebrato la “Festa dell’albero”, iniziativa promossa in occasione della Giornata nazionale degli alberi che ricorre il 21 novembre. L’appuntamento vuole essere un momento simbolico per ribadire l’impegno cittadino alla cura del verde pubblico e dell’ambiente.

In questo 2023 la cerimonia, che ha visto la partecipazione degli alunni di quattro classi prime della scuola primaria “Edoardo Mosca” e di una prima del “Franco Gioetti”, si è tenuta in piazza Roma e ha segnato l’avvio della campagna di piantumazioni invernali 2023 che annovera 97 nuovi alberi (si supera così la soglia delle 400 piantumazioni nel corso degli ultimi quattro anni).

Delle nuove essenze, ben 30 sono state donate da privati; si tratta di 10 platani regalati alla città dal Lions Club Bra Host che verranno piantati in piazza Roma, le 10 Lagerstroemie donate dalla comunità “Laudato Sii” di Bra e destinate a trovare dimora in viale Madonna dei Fiori e le 10 essenze che saranno piantumate in via Rolfo grazie al sostengo del Comitato di quartiere Oltreferrovia. Tra le nuove piante messe a dimora ci sono poi un acero campestre e un ginkgo biloba nel giardino del Museo Craveri, una metasequoia nei giardini della Rocca, diversi aceri e bagolari nell’area verde di via Sobrero e tigli, querce e aceri nel parco Azzurri d’Italia.

Molti degli alberi che vengono piantati in città rientrano nel progetto europeo “Life Terra”, che prevede la geolocalizzazione di ciascuna essenza che viene messa a dimora. L’iniziativa, condotta in Italia da Legambiente, mira a piantare 500 milioni di nuovi alberi entro il 2025 per frenare il cambiamento climatico.

Nel corso della cerimonia i giovani studenti hanno cantato una canzone dedicata agli amici alberi. Inoltre, ciascuna classe ha ricevuto in dono una piantina di gelso e una di carpino, che andranno ad arricchire ulteriormente le aree verdi dei due plessi scolastici.

“E’ sempre bello vedere i cittadini, soprattutto i più giovani, interessarsi alla natura e alla tutela del verde”, rimarcano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Daniele Demaria. “La nostra amministrazione è sempre stata molto attenta su questo fronte e siamo felici di confermare che nel corso del 2023 si è conclusa la verifica di tutti gli alberi cittadini dal punto di vista della stabilità. Continueremo a monitorare il nostro patrimonio arboreo e ad intervenire in caso di necessità, anche come piccolo ma importante contributo nella lotta al cambiamento climatico”.