Il progetto di Fra Mauro Battaglino: trovare in Langa e Roero lavoro e casa ai suoi giovani

Una richiesta partita dal basso, 5 anni fa, dai ragazzi che aiuta e che gravitano attorno a lui. "Aiutaci a trovare lavoro e una casa".

E così Fra Mauro Battaglino, che fa parte dell’Ordine dei frati minori francescani di Torino e vive nel convento di Sant’Antonio da Padova, ha deciso di dare concretezza a una speranza, usando i suoi contatti, la sua passione e anche un territorio che conosceva, quello delle Langhe e del Roero, essendo nato e cresciuto a Vezza d'Alba: "Ho iniziato in maniera amatoriale, telefonando direttamente alle aziende", spiega il religioso.

A distanza di 5 anni il progetto ha delle basi solide e dei numeri importanti, come spiega lui stesso: "Dal 2018 abbiamo trovato lavoro a una settantina di persone in Langhe e Roero, grazie all'aiuto di volontari e al sostegno della Frati minori Piemonte Onlus, che a giugno ha aperto una sede in viale Vico ad Alba. Il progetto ha anche un altro step: grazie alla collaborazione con l'Apro di Alba, ai giovani lavoratori viene offerto un percorso formativo".

Le aziende che hanno aderito sono una decina in tutto il territorio. "I lavoratori sono in maggioranza stranieri, le richieste aumentano anche se non è facile trovare una sistemazione abitativa ai giovani coinvolti, c’è molta diffidenza, ma sono fiducioso per il futuro: 34 persone sono, ormai, autonome e abbiamo esempi di ragazzi che si sono comprati casa a Guarene, Priocca, San Damiano d'Asti, Mussotto, Canale, ma anche Alba. Per me è un momento di grande emozione e bellezza assistere alla loro realizzazione", ci confida Fra Mauro Battaglino.