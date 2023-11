A Sommariva Perno un riconoscimento ai migliori studenti di terza media

Si è svolta in San Bernardino la cerimonia di consegna del “Premio al merito 2022/2023”, bandito per il 12° anno consecutivo dal Centro culturale San Bernardino e riservato all’alunno migliore di ciascuna delle due sezioni al termine della terza media.

Il “Premio al merito”, istituito nel 2010, consiste in un buono di 300 euro per l'acquisto dei libri per il primo anno delle Superiori. E' quindi un modo concreto che il Centro culturale ha scelto, anche per l'anno scolastico appena iniziato, per premiare e valorizzare le giovani eccellenze della scuola sommarivese, ma anche per sollecitare tutti gli alunni a dare sempre il meglio di sé. Da quest'anno il premio è assegnato in collaborazione con il Gruppo Volontari di Sommariva Perno, da sempre molto attento e vicino ai ragazzi e alle famiglie sommarivesi.

Sono risultate vincitrici del “Premio al merito 2022/2023” la sommarivese Francesca Delpozzo e la baldisserese Elisa Maria Dumitriu, allieve rispettivamente della III A e della III B, diplomatesi entrambe con 10/10 all'esame di giugno. Insieme Francesca ed Elisa sono stati poi premiati con il “Riconoscimento al merito” e un libro sulla storia di Sommariva Perno altri sette alunni delle due classi (Giada Chiesa, Pietro Iberti, Viola Tomadon, Serena Voghera, Thomas Coraglia, Riccardo Ponzio e Federica Tibaldi) che hanno ottenuto anch'essi risultati di eccellenza al termine della Terza media.

Il premio, sostenuto come sempre anche dalla Banca d'Alba, che crede molto nei giovani, è stato consegnato dai sindaci di Sommariva Perno e Baldissero d'Alba, dall'assessore all’Istruzione Maria Ascheri, dal dirigente scolastico Alberto Galvagno e dalla prof.ssa Manuela Demichelis.

La cerimonia è stata poi arricchita dal concerto "Musica per una festa": Elio Paschetta, flauto, ed Egidio Giachin, pianoforte, hanno reso infatti omaggio ai ragazzi premiati con un intenso concerto di musica classica. Proprio le note sublimi dei grandi della musica sono stati come un inno alla scuola, che è tornata ad essere centro di vita, di crescita e di gioia per tanti ragazzi e per le loro famiglie.