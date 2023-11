Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 novembre, i Vigili del Fuoco Alba sono intervenuti a Narzole sulla SP 242 per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e un furgone.

Sul posto sono accorsi personale del 118 per le cure ai feriti: due persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri di Cherasco per i rilievi del caso.