Bitcoin ETF raggiunge e supera il milione di dollari in presale

L'approvazione degli ETF Spot Bitcoin, richiesti da Blackrock, Invesco, Valkyrie, Bitwise e altri importanti asset manager, è attualmente in sospeso, in attesa del verdetto finale della SEC.

Nonostante questo, il fervore tra i trader e gli analisti ha spinto il valore del Bitcoin oltre i 37.000 dollari, con una crescita del 2% nelle ultime 24 ore.

Si tratta di un ottimo risultato per la criptovaluta, specialmente dopo l’estate del 2023, dove si era trovato a oscillare tra i 26.000 e i 28.000 dollari.

Gli analisti ritengono che l’approvazione degli ETF Spot possa portare il BTC fino a un massimo di 60.000 dollari nel 2024.

Inoltre, gli ETF Bitcoin rappresentano un punto di svolta per il settore delle criptovalute, in quanto apriranno la strada agli investimenti in BTC attraverso i canali della finanza tradizionale, attraendo flussi di capitale esterni al settore delle criptovalute e contribuendo così a un notevole aumento del valore non solo del Bitcoin, ma anche delle altcoin.

Inoltre, l'introduzione degli ETF potrebbe consolidare la fiducia nei confronti delle criptovalute, consentendone ulteriori sviluppi.

L’entusiasmo per gli ETF Spot ha portato al lancio di Bitcoin ETF, una nuova criptovaluta che in presale ha raccolto più di 1 milione di dollari.

Bitcoin ETF: un token celebrativo basato sulla meccanica di burning

Bitcoin ETF si basa sul burning progressivo del 25% dell’offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF, il token nativo della piattaforma.

Questo 25% verrà bruciato attraverso le cinque milestone seguenti:

Il BTCETF raggiunge un volume di trading di 100 milioni di dollari

Approvazione degli ETF Spot negli Stati Uniti

Lancio del primo ETF Spot su Bitcoin negli Stati Uniti

Il patrimonio gestito dall’ETF su Bitcoin (AUM) raggiunge un valore di 1 miliardo di dollari

Il Bitcoin supera un valore di 100.000 dollari

Per ogni milestone raggiunta verrà bruciato il 5% dei token BTCETF, mentre la tassa sulle vendite si ridurrà dell’1%.

Attraverso il processo di burning, Bitcoin ETF ridurrà l'offerta complessiva di token, aumentandone la domanda e il suo valore. Inoltre, con l'approvazione degli ETF Spot, si prevede che il BTCETF possa beneficiare ulteriormente dalla crescita del Bitcoin.

Un'altra componente importante del progetto è lo staking del BTCETF, attivato sin dalla presale. Lo staking offre ricompense calcolate in base alla partecipazione al pool e all'APY, attualmente al 203%.

Le ricompense verranno distribuite al ritmo di 119 token BTCETF per blocco Ethereum, nell'arco di cinque anni.

Questo meccanismo contribuirà a ridurre la pressione di vendita dopo il lancio del BTCETF sul mercato, incoraggiando i trader a mantenere i token attraverso lo staking per ottenere ricompense passive.

Tokenomics e Roadmap

In termini di tokenomics, il 25% dell'offerta totale è destinato al burning, un altro 25% allo staking, mentre il 40% verrà utilizzato per la presale e il restante 10% andrà alla liquidità. Il market cap iniziale del progetto è di 12.390.000 dollari, una cifra che offre al BTCETF un ampio margine di crescita.

Per quanto riguarda la roadmap del Bitcoin ETF, questa prevede la creazione di una community durante la presale.

Il pre-lancio sarà caratterizzato da una campagna di marketing focalizzata sui vantaggi dell'investimento in Bitcoin e nel BTCETF prima dell'approvazione degli ETF Spot.

Con il lancio, si avvierà il processo di burning del token, con l’obiettivo finale che vede il raggiungimento del 25% di token bruciati e la riduzione della tassa di vendita dal 5% allo 0%.

I trader interessati possono comprare i BTCETF sul sito ufficiale della presale, collegando il loro wallet e utilizzando ETH, USDT o carta di credito. Il token ha un valore attuale di 0,0056 dollari, ma crescerà nel corso delle fasi della presale.

