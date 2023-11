A Saluzzo la lezione dello storico Franco Cardini: "Come si scrive un romanzo storico”

Lo storico Franco Cardini sarà ospite della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo sabato 2 dicembre alle ore 17 alla Chiesa della Croce Nera. Docente di Storia medioevale all’Università di Firenze, Cardini terrà la lectio magistralis "Come si scrive un romano storico", dedicata a questo particolare genere letterario, alla sua nascita e costruzione, alla sua fortuna attraverso i secoli e alla ricerca approfondita che lo scrittore deve affrontare per la sua stesura. La lezione si ispira al suo libro Il signore della paura. Tre signori verso la Samarcanda di Tamerlano (Giunti, 2017). Autori classici saranno al centro della riflessione: da Walter Scott, scrittore scozzese autore di Ivanhoe (1819), opera che sancisce la nascita del romanzo storico in Occidente, passando per Alessandro Manzoni con I promessi sposi (1827), primo grande romanzo italiano di questo genere, fino a Lev Tolstoj con il voluminoso Guerra e pace (1865-69), per poi arrivare a Umberto Eco, con Il nome della rosa, forma più contemporanea del romanzo storico.

Per prenotarsi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lectio-magistralis-di-franco-cardini-sul-romanzo-storico-761101293457?aff=oddtdtcreator

Il signore della paura.Tre signori verso la Samarcanda di Tamerlano, come si scrive un romanzo storico (Giunti). Il libro è un'avventura molto moderna, che procede con il ritmo di una fuga nella quale inseguitori e inseguiti si scambiano a vicenda i ruoli. Merita un’attenzione particolare in quanto esempio di come si possa strutturare un 'romanzo storico', fedele per sua natura alla storia che si concentra sui destini degli uomini e insieme fantastico sui percorsi misteriosi dei cuori umani, lacerati tra l'amore e il desiderio di vendetta, come da secoli avviene. Per questo l'incontro è particolarmente rivolto ai giovani, a quanti si interessano a cogliere nella nostra attualità di vita i segni di un passato sommerso e a tutti coloro cui la lettura di un romanzo storico continua a suscitare emozioni e fantasie.

Franco Cardini è professore emerito nell’Istituto di Scienze Umane e Sociali (ora denominato Istituto di Scienze Umane e Sociali/SNS), Directeur de Recherches nell’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, Fellow della Harvard University e membro del consiglio scientifico della Scuola Superiore di Scienze Storiche dell’Università degli Studi di San Marino. Tra i libri recenti, ricordiamo: La deriva dell’Occidente (Laterza, 2023), Le vie del sapere (Il Mulino, 2023), Donne sacre (Il Mulino, 2023), Ucraina. La guerra e la storia (Paperfirst, 2022), Le dimore di Dio. Dove abita l'eterno (Il Mulino, 2021), Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese (Il Mulino, 2020), Il grande racconto delle crociate (Il Mulino, 2019), Medioevo al femminile (Laterza, 2018),Giovanna d'Arco. La vergine guerriera (Mondadori, 2017).

Franco Cardini si aggiunge agli ospiti della terza edizione della Festa del libro medievale e antico si Saluzzo che nelle sue giornate di ottobre ha ospitato autrici e autori capaci di intercettare un grande interesse da parte del pubblico, con molti appuntamenti sold out. Tra gli ospiti che si sono avvicendati al Quartier, centro della manifestazione, ricordiamo: Marco Aime, Nicolas Ballario, Enzo Bianchi, Nicoletta Bortolotti, Federico Canaccini, Franco Cardini, Beatrice del Bo, Roberto Mercadini, Maria Giuseppina Muzzarelli, Laura Ramello, Joseph Rivolin, Matteo Saudino “Barbasophia”, Domenico Scarpa, Virtus Maria Zallot, gli attori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, le argonaute del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, i pefromer del Teatro Liquido Barcelona, le voci del Coro Gregoriano Haec Dies di Alba, i musicisti del Marchesato Opera Festival. E poi ancora sbandieratori, gruppi e rievocatori storici, trampolieri, giocolieri, cantastorie, giullari, saltimbanchi, danzatori.

La Festa del libro medievale e antico di Saluzzo tornerà nel 2024 con la quarta edizione, che si svolgerà nei giorni di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre.

La Festa del libro medievale e antico di Saluzzo è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ne cura il programma e la comunicazione, e la Fondazione Amleto Bertoni e con il sostegno di Fondazione CRC e Atl-Azienda Turistica Locale del Cuneese.