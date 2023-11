Alba, per la festività della Parrocchia di Cristo Re un concerto Sacro

In occasione della festività della Parrocchia di Cristo Re in Alba, si terrà un solenne concerto Sacro domenica 26 Novembre alle ore 20.45 che vedrà protagonisti il Tenore Enrico Iviglia (solista al concerto di Ferragosto 2022 in diretta Rai Tre), il trombettista Marco Bellone accompagnati all’organo dal maestro Gabriele Studer.

In formazione trio o con brani solistici l’appuntamento musicale toccherà svariati autori tra cui Haendel, Teleman, Bach ed è l’occasione per accompagnare lo spirito all’avvento e alle festività natalizie, sprigionando forti emozioni che solo la musica può suscitare.

Il concerto è all’interno della rassegna musicale “Iviglia’s Christmas – Concerti degli Auguri”, dodici appuntamenti in numerose località piemontesi, con programmi differenti, numerosi ospiti e artisti che cambieranno in ogni performance.

Maggiori informazioni su www.enricoiviglia.it