Cuneo contro la violenza sulle donne: proseguono le iniziative di "8 Marzo è tutto l’anno"

Proseguono le iniziative del ricco calendario di “8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre 2023”, rassegna di appuntamenti che intende stimolare la riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne e, al tempo stesso, ricordare che le donne in difficoltà non sono sole e che esiste una rete di servizi che le può aiutare.

Di seguito il calendario delle prossime iniziative realizzate in collaborazione con Laboratorio Donna, la Rete Antiviolenza Donne del Comune di Cuneo e numerose realtà del territorio:

***

Dal 1° al 25 novembre

Corsi di autodifesa femminile - Iscrizioni

Corsi di autodifesa per donne dai 14 ai 99 anni nelle palestre comunali.

Martedì 12 dicembre dalle 20.00 alle 21.30

Lezione introduttiva con operatori della Rete antiviolenza Cuneo e gli insegnanti dei corsi di autodifesa (palestra scuola in Via Carlo Emanuele III, 6).

A partire dal 10 gennaio 2024 n. 8 lezioni pratiche a scelta tra:

lunedì h. 20-21 palestra scuole medie Madonna dell’Olmo

martedì, mercoledì, giovedì h. 20-21 palestra scuola elementare di Via Carlo Emanuele III n. 6

Iscrizione entro il 25 novembre (tel. 347 5533613 - 338 4839228 mail: cuneo@aics.it ).

Modulo di iscrizione e programma disponibili su www.cuneoaics.it - Quota assicurativa € 20,00.

A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS

***

Dal 1° al 25 novembre

Contrada Mondovì

CASA IN SOSPESO

Campagna di raccolta fondi per la ristrutturazione di una nuova casa protetta destinata a donne e minori vittime di violenza.

La prima isola pedonale istituita in città adotta per tutto il mese di novembre la Cooperativa Fiordaliso sostenendo la campagna raccolta fondi. A testimonianza della scelta delle commercianti e dei commercianti, la Contrada sarà decorata con un fiume di casette sospese.

Presso le attività si troveranno tutte le informazioni per sostenere la campagna che permetterà di aprire la nona casa protetta del territorio di Cuneo.

A cura di Cooperativa Sociale Fiordaliso con il supporto di FNP CISL Cuneo e il Comitato di Quartiere Cuneo Centro Storico

***

Giovedì 23 novembre ore 20.30

Sala Michele Ferrero Confindustria Cuneo – Via Bersezio 9

AMORE E MORTE. CAMBIAMO MUSICA

Recital di poesia e canto

Per secoli l’arte, in tutte le sue espressioni, ha cavalcato il topos di Eros e Thanatos, conferendogli un’aura aulica. La cronaca dei giorni nostri impone all’attenzione il binomio amore e morte in una forma – quella del femminicidio – che non ha nulla di artistico: è la tragica quotidianità alla quale non vogliamo e non possiamo rassegnarci. Sul palco di Confindustria Cuneo si porterà in scena la contrapposizione tra amore e morte utilizzando parole, immagini e canto, con l’intento di creare un cortocircuito emotivo nello spettatore.

L’appuntamento è aperto a tutti, previa prenotazione sul sito: www.confindustriacuneo.it/calendario

A cura di Confindustria Cuneo

***

Venerdì 24 novembre – Riservato alle scuole

INCONTRO POLIZIA DI STATO

La Questura di Cuneo e il C.P.O. Ordine degli Avvocati di Cuneo incontrano gli studenti dell'I. Grandis con i volontari del gruppo sportivo A.N.P.S. e alcuni ex atleti delle Fiamme Oro. L'obiettivo è quello di trasmettere il messaggio dell'importanza dello sport, da cui si possono trarre regole e valori importanti quali la solidarietà, il rispetto delle regole e il rispetto per gli altri, che sono principi alla base di qualsiasi rapporto sano.

A cura della Polizia di Stato – Questura di Cuneo

***

Venerdì 24 novembre ore 9.30

Viale Angeli, fronte ITC Bonelli

PANCHINA ROSSA MAI+SOLE

Le storie delle panchine: momenti di animazione con docenti, studentesse e studenti dell’ITC Bonelli. Letture di testi e storie.

A cura dell’Associazione Mai+Sole

***

Venerdì 24 novembre ore 10:00

Piazza Torino, 3

PANCHINA ROSSA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

Momenti di animazione. Intrattenimento musicale in collaborazione con il Conservatorio G. Ghedini di Cuneo.

A cura di Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari- DISAFA

***

Venerdì 24 novembre h. 10.30

PANCHINA ROSSA SPORTELLO LE ALI DI ZENA

Parco giochi Corso Galileo Ferraris

Lo sportello Le Ali di Zena adotta una panchina rossa nel parco giochi di Corso Galileo Ferraris, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Cuneo Via Sobrero.

Inaugurazione con momenti di animazione e riflessioni con la partecipazione dei bambini e delle bambine della scuola L.Einaudi e dei ragazzi e delle ragazze della scuola L. Da Vinci.

A cura di Le Ali di Zena, spazio di ascolto del Consorzio Socio assistenziale del Cuneese - Centro Antiviolenza 10A

***

Venerdì 24 novembre 2023 | ore 14,30

IL TREKKING DELLA PANCHINA ROSSA

La Casa del Fiume, piazzale Walther Cavallera n. 19

Il Parco fluviale Gesso e Stura vi invita a scoprire il prezioso scrigno di biodiversità che abbraccia l’altipiano. Attraverso un facile percorso adatto a tutti raggiungeremo insieme la panchina rossa dell’area relax sotto il Santuario degli Angeli, facendo esperienza del potere rigenerante della natura. Uno studio condotto dall’Unione internazionale per la conservazione della natura nel 2020 ha messo in relazione la crisi climatica e l’inasprirsi della violenza di genere. L’impegno del Parco a tutela dell’ambiente è anche impegno contro ogni forma di discriminazione e di sopruso.

Prenotazione obbligatoria: 0171444501 o eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

A cura del Parco fluviale Gesso e Stura

***

Venerdì 24 novembre ore 15 - 17

Atrio Scuola Media d’Azeglio - Viale Angeli Paperino Club

PANCHINA ROSSA TELEFONO DONNA/CUNEO PEDONA RUGBY

Un momento di riflessione con studenti e studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado Massimo D’Azeglio - indirizzo musicale, attraverso la musica, installazioni artistiche e letture.

Ritrovo presso l’atrio della scuola.

A cura di Associazione Telefono Donna Cuneo e I.C. Viale Angeli

***

Venerdì 24 novembre ore18.00

Contrada Mondovì

LETTURE INFAMI

La compagnia “La Voce di Euridice”, presenta una performance che unisce parole, musica, danza e pittura, affrontando temi ed argomenti che, troppo spesso, preferiamo ignorare. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si esibiranno in strada Monica Brignone, Chiara Ferrari, Ric Meynardi e Francesa Ciӧla. Un’ora e mezza per pensare e lasciare una traccia su un tema profondamente reale ed attuale.

A cura della Cooperativa Sociale Fiordaliso

***

venerdì 24 ore 18.00-21.00 (15 posti disponibili)

Casa del Fiume, Piazzale Walther Cavallera n. 19

“IO, TU, NOI …”

Laboratorio di teatro esperienziale per esplorare le dinamiche di relazione guidato da Marzia Corigliano, psicoterapeuta e da Francesca Elena Monte, attrice e regista.

Si consigliano abbigliamento comodo, calze antiscivolo e tappetino.

Date laboratorio (a scelta sino a esaurimento posti):

Prenotazione obbligatoria – Il laboratorio è riservato a maggiorenni

Per informazioni e iscrizioni: info@telefonodonnacuneo.it

Eventuali offerte libere serviranno a finanziare l’attività di accoglienza delle donne vittime di violenza dell’Associazione Telefono Donna Cuneo

A cura dell’Associazione Telefono Donna Cuneo odv in collaborazione con la Cooperativa Sociale Fiordaliso e l'Associazione Palcoscenico Performing Arts Center

***

Venerdì 24 novembre ore 19.30

Contrada Mondovì

MENTRE NE BEVI UNA

La Cooperativa Sociale Fiordaliso accompagna il vostro aperitivo del venerdì in Contrada offrendo lo spettacolo delle violiniste Chiara e Sara Cesano (DUEA) che animeranno la serata e ci guideranno in un percorso di riscoperta e di incontro tra le melodie popolari e della world music. Mentre ne Bevi Una rientra nella campagna “Casa in Sospeso” della Cooperativa Sociale Fiordaliso.

A cura della Cooperativa Sociale Fiordaliso

***

Venerdì 24 novembre ore 21.00

Teatro Toselli, Via Teatro Toselli 9

DENTRO. Una storia vera, se volete.

Drammaturgia e regia Giuliana Musso

“Dentro è la messa in scena del mio incontro con una donna e con la sua storia segreta. La storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto. Un’esperienza difficile da ascoltare. Una madre che scopre la peggiore delle verità. Una figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità.”Giuliana Musso

Giuliana Musso, tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e d’indagine, porta in scena il delicato tema degli abusi familiari e della loro censura.

Informazioni: Ufficio Spettacoli tel. 0171/444812-818 (dal lunedì al venerdì al mattino) spettacoli@comune.cuneo.it

Biglietti: on-line www.comune.cuneo.it/cultura/teatro - alla biglietteria del teatro i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 e il giorno dello spettacolo dalle ore 16

A cura del Comune di Cuneo

***

Sabato 25 novembre ore 09.30- 12.30

Largo Audiffredi

QUESTO NON È AMORE

Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato. All'iniziativa partecipano anche i rappresentanti del Centro Antiviolenza del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e della Rete antiviolenza Cuneo.

A cura della Polizia di Stato Questura di Cuneo

***

Sabato 25 novembre ore 10.30

Piazza pedonale Biancani – fronte civico n.10

PANCHINA ROSSA COMITATO DI QUARTIERE SAN PAOLO

Inaugurazione di una panchina rossa.

A cura del Comitato di Quartiere San Paolo

***

Sabato 25 novembre

Piazza Europa ore 13:00-15:00

Piazza Galimberti ore 15:00-17:00

Hai (i) 5 minuti?

Bastano 5 minuti per domare l'ira o per darle sfogo, ma ogni 5 minuti una bambina, una ragazza, una donna muore nel mondo a causa della violenza. Servono 5 minuti per fare la raccolta differenziata, anziché buttare il tuo mozzicone a terra. Ricorda, bastano 5 minuti per commettere un errore, ma serve una vita intera per rimediare.

Letture e dialoghi sulla violenza contro le donne e sull’ambiente a cura delle giovani donne di Prime Alpi

A cura di Prime Alpi, scuola di attivazione politica per ragazze di 14-19 anni di Fondazione Nuto Revelli e Associazione Prime Minister, in partenariato con Coordinamento Donne di Montagna

***

Sabato 25 novembre 2023, ore 15.30 e 17

Museo Casa Galimberti, Piazza Galimberti 6

Alice Schanzer - Visite guidate tematiche

La visita è dedicata ad Alice Schanzer, insegnante, poetessa e letterata, moglie di Tancredi e mamma di Duccio e Carlo Enrico Galimberti, con un’attenzione particolare alle difficoltà che incontrò nel trasferimento, avvenuto col matrimonio, da Roma a Cuneo, nel passaggio da una città culturalmente molto attiva e ricca di stimoli ad un paesone di provincia.

Una violenza intima da cui seppe svincolarsi trovando nell’arte, nella cultura e nello studio letterario una via d'uscita alla chiusura in cui era stata catapultata.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria al numero 0171/444801 oppure prenotazioni.galimberti@comune.cuneo.it

***

Sabato 25 novembre - ore 16.00

Piazza Galimberti

PANCHINA ROSSA CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI CUNEO COMITATO PARI OPPORTUNITÀ E MAESTRI CORSI DI AUTODIFESA AICS

Le atlete della Ginnastica Ritmica Auxilium Cuneo, attraverso un flash-mob, vogliono diffondere i valori come il rispetto verso il mondo femminile, insegnando a gestire il proprio corpo e le proprie emozioni. Come simbolo di rinascita per tutte le donne che subiscono violenza ogni giorno.

A cura di Consiglio Ordine Avvocati Cuneo Comitato Pari Opportunità

***

Sabato 25 novembre ore 18.30

Cinema Monviso, Via XX Settembre 14

WOODGIRLS - A DUET FOR A DREAM

La storia di Leila Avakh e Sedigheh Momennia, due donne di professione falegname, professione considerata estremamente maschile nella società tradizionale iraniana. Per questo motivo, loro affrontano molte difficoltà e ostacoli. Tuttavia, sono determinate a dimostrare che è possibile realizzare i propri sogni. Leila e Sedigheh sono tra le prime carpentiere in Iran.

Biglietto ridotto per gli uomini € 4

A cura del Comune di Cuneo

***

Sabato 25 novembre alle ore 21

Duomo di Cuneo, Vicolo Cattedrale 1

Casa di pace e non cortile di guerra - Concerto corale

Serata di riflessioni e di canti. L'esibizione - eseguita da tre diversi cori dell'associazione Cori Piemontesi - verrà preceduta dalle riflessioni delle Forze dell'Ordine di Cuneo che hanno collaborato con il Soroptimist International di Cuneo per la realizzazione presso le loro stazioni de "La stanza tutta per sé”.

A cura di Soroptimist Club Cuneo

***

Domenica 26 novembre ore 11

Giardini Fresia

PANCHINA ROSSA ZONTA CLUB CUNEO

Caffè musicale presso la panchina rossa dei Giardini Fresia, da parte del gruppo "Feeling Armonia Ensemble". Il caffè verrà offerto gratuitamente dallo Zonta Club Cuneo. In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà sotto i portici di Corso Nizza 12.

A cura di Zonta Club Cuneo

***

Lunedì 27 novembre h. 14.30

Intersezione rotonda corso Francia/via Pertini/via Pavese

ROSE GIALLE

Posa di un cuscino di rose gialle, simbolo di ZONTA, accanto alla lapide dedicata al ricordo delle donne vittime di violenza.

A cura di Zonta Club Cuneo

***

Lunedì 27 novembre h. 21

Teatro Toselli – Via Teatro Toselli, 9

BARBABLÙ 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia

Spettacolo teatrale produzione TiM Teatro in Mostra

C’era una volta un uomo con la barba dai terribili riflessi blu.

C’era una volta un uomo che aveva avuto tante mogli: dicono sette ma forse anche di più …

C’era una volta una porta chiusa che per nessun motivo deve essere aperta.

C’era una volta una moglie talmente tanto curiosa da meritarsi una punizione.

C’era una volta una stanza piena di orrori.

C’era una volta un lieto fine.

Un mondo all’apparenza di assoluta armonia, di fiaba appunto, dove dietro le porte regnano meccanismi implacabili di violenza e sudditanza psicologica. Barbablù 2.0 non è solo la storia di un marito violento e delle conseguenze delle sue azioni, ma anche e soprattutto la storia di un viaggio nella testa di una donna.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Per informazioni pari.opportunita@comune.cuneo.it

A cura del Comune di Cuneo

***

Sabato 2 dicembre ore 17

Salone d’Onore del Comune, Via Roma 28

Break the silence

Presentazione del libro e dell'Associazione " Break the silence".

Quattro ragazze di Torino hanno dato vita ad una pagina Instagram che poi è diventata un libro ed infine si è trasformata in un movimento che vuole rompere il silenzio.

100 testimonianze di storie ed episodi di molestie quotidiane subite per strada, su mezzi pubblici, ovunque, spesso soffocate nel silenzio. Lo spazio virtuale è nato per uscire dal silenzio, per trovare il coraggio di parlare perché, per sconfiggere la violenza, dobbiamo spezzare il silenzio!

A cura di Mai + Sole e Se Non Ora Quando? CN con la Presidente dell'Associazione Break the Silence

***

Martedì 5 dicembre 9-13

Teatro Toselli, Via Teatro Giovanni Toselli 9

malala (Riservato alle scuole)

Monologo dedicato a Malala Yousafzai, scritto e diretto da Raffaella Tomellini produzione Viartisti Teatro.

La storia di Malala Yousafzai - la terra natìa, il Pakistan, l’editto talebano che proibisce alle ragazze di frequentare la scuola, il diario-testimonianza scritto sotto pseudonimo per la BBC, le pallottole che la feriscono, il premio Nobel per la Pace nel 2014 – si intreccia ai ricordi dell’attrice Raffaella Tomellini, studentessa occidentale, priva di consapevolezza del diritto all’istruzione.

Gli spettatori si possono identificare sia con la studentessa occidentale che vive la scuola come un dovere o un obbligo, che con la giovane Malala, che ha il coraggio di osare, di rischiare la vita, di lottare per i propri sogni per “rendere perfetto questo mondo”. Malala può diventare una figura di riferimento con cui confrontarsi e a cui ispirarsi.

A cura di Amnesty International - Antenna di Cuneo e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Cuneo

***

Tutte le iniziative sono organizzate con il supporto dell’assessorato alle Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Cuneo e sono ad ingresso libero, salvo diversa indicazione.

Info: Assessorato Pari Opportunità Comune di Cuneo tel. 0171 444454/455 pari.opportunita@comune.cuneo.it

www.pariopportunita.cuneo.it

Si ricorda a tutte le donne che non sono sole e che esiste una rete di aiuto locale, la Rete Antiviolenza Cuneo, rete di operatori (servizi, enti, associazioni pubbliche e del privato sociale) che, a vario titolo, intervengono nel territorio cittadino con azioni di contrasto alla violenza e all'abuso sulle donne.

Di seguito i numeri telefonici contattabili in caso di necessità di aiuto:

1522 NUMERO VERDE NAZIONALE ANTIVIOLENZA DONNA, gratuito, multilingue attivo 24 ore su 24;

0171 631515 TELEFONO DONNA (lunedì e venerdì 9/12; martedì e giovedì 15/18.30);

335 1701008 MAI+SOLE CENTRO ANTIVIOLENZA (contattabile 24 ore su 24);

0171 334181 LE ALI DI ZENA CENTRO ANTIVIOLENZA (lunedì 15/17.30; mercoledì 11/13)