Cuneo, in Duomo un concerto corale per "Casa di pace e non cortile di guerra"

Torna per il terzo anno consecutivo il progetto fortemente voluto da Associazione Cori Piemontesi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con i Club Soroptimist di Torino e di Cuneo.

Sabato 25 novembre alle ore 21 si svolgeranno, nel Duomo di Cuneo e nella Chiesa della Gran Madre di Dio di Torino, due concerti corali con canti e letture. Due serate di riflessioni e di musica per dare volume ai pensieri di lotta contro l’ingiusta realtà della violenza di genere contro le donne, anche per coloro che non hanno più voce.

Le serate vedranno protagonisti l’Ottetto Vocale Cantus Firmus di Mondovì, il Coro del Liceo “Bianchi – Virginio” di Cuneo e la Corale Polifonica di Sommariva Bosco (CN) a Cuneo; l’Ensemble Vocale ExOphir di Torino, il Coro Polifonico di Lanzo (TO) e la Corale Roberto Goitre a Torino.