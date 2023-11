I Fannidada protagonisti del terzo incontro di AffArte

Continua il viaggio di “AffARTE: l’impresa abbraccia l’arte” alla scoperta delle contaminazioni tra la creatività artistica e la progettualità dell’impresa.

Il terzo incontro della rassegna - organizzata dalla Compagnia delle Opere con il contributo della Camera di Commercio di Torino, sotto la direzione artistica di Andrea Dichidichimo – vede protagonisti i Fannidada. L’appuntamento è per mercoledì 22 novembre, presso l’Arca Studios di via Valprato 68, dalle 18.15.

Fannidada è la coppia artistica formata da Davide Giaccone e Fanni Iseppon. Nel corso della serata saranno esplorati nuovi orizzonti della videoarte. In particolare, i due artisti illustreranno come sia possibile manipolare un segnale video analogico attraverso l’utilizzo dell’alterazione cromatica (Chroma-Key). Attraverso le creazioni di interferenze video, infatti, si possono generare una serie di comunicazioni trasversali che influiscono sul nostro modo di percepire i colori e sulle risposte del pensiero laterale. Ci sarà anche spazio per un’esperienza performativa che permetterà di cogliere le potenzialità di queste applicazioni in campo aziendale.

BIO - Fanni Iseppon e Davide Giaccone vivono e lavorano a Torino. Hanno frequentato un corso avanzato di fotografia; un corso di cinema presso la Scuola Holden, un workshop con Paola Anziché presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Hanno partecipato al programma formativo del PAV (Parco Arte Vivente) di Torino, tenuto da diversi artisti tra cui: Michel Blazy, Andrea Caretto, Piero Gilardi, Cesare Pietroiu.

www.fannidada.com