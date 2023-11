La filosofia di Jimi Hendrix, Eric Clapton e George Harrison in una serata ad Alba

L’associazione Alec ospiterà sabato 25 novembre alle 17 presso la sede in via Vittorio Emanuele II, 30 lo scrittore Alberto Rezzi.

“Hendrix, Clapton e Harrison non sono soltanto grandi chitarristi e songwriter – spiega Alberto Rezzi -, sono anche straordinari 'pensatori', ognuno con una propria filosofia di vita. Grazie a questa possiamo scoprire significati nascosti nelle loro canzoni e intuire l'unità profonda tra la loro esistenza e le loro opere. Un'unità che si riflette anche negli incroci tra le loro vite quando, sul finire degli anni Sessanta, tutti e tre sono alla ricerca di una nuova direzione. Per Jimi una visione della musica come “scienza magica”, per Eric il tentativo di rimanere fedele al blues, per George la filosofia e le sonorità indiane introdotte nel mondo Beatles. C'è un momento che più di altri racconta questi incroci: è l'inverno del 1968, e i tre si ritrovano per caso in una camera d'albergo di New York...”.

Alberto Rezzi è docente di filosofia presso un liceo artistico, ha lavorato come editor e traduttore e ha scritto "La filosofia di Jimi Hendrix", "La via mistica di George Harrison", "La filosofia di Eric Clapton", tutti per Mimesis edizioni. Con Arcana ha pubblicato "L'Incompiuta di Jimi Hendrix" e "Clapton e Layla".