Natale a Verzuolo con i mercatini della Villa

La marcia di avvicinamento verso il Natale fa scalo nel borgo antico di Verzuolo: qui, domenica 3 dicembre, tornano i Mercatini della Villa, inseriti nel più ampio contesto di “Natale a Verzuolo”, che vede l’evento ampliarsi rispetto al passato e coinvolgere anche piazza Martiri e abbinarsi alle tradizionali iniziative di palazzo Drago (Accendiamo il Natale). Sono già una trentina gli espositori prenotati per l'evento nel borgo antico, con tanti spettacoli per la famiglia

La ricca kermesse patrocinata dal Comune e coordinata dalla Pro Villa sarà anche collegata con Manta, che nelle stesse ore organizza una simile iniziativa per le vie del centro. Il Trenino di Babbo Natale unirà le due località, permettendo ai presenti di spostarsi in pochi minuti tra i due mercatini. Un altro trenino collegherà invece piazza Willy Burgo (principale area a parcheggio di Verzuolo) con il centro del borgo della Villa, piazza Martiri e palazzo Drago, per la gioia dei più piccoli ma anche per agevolare i meno giovani, che arrivano così direttamente al cuore delle varie iniziative previste per Natale a Verzuolo.Tra le novità gastronomiche da assaggiare, oltre agli Agnolotti della Villa e il Villuccio, la grande novità: il Panettone del Monviso.