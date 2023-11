Un nuovo studio medico a trecentosessanta gradi a Borgo San Giuseppe

C’è una novità a Cuneo e più precisamente a Borgo San Giuseppe Via BIsalta 14bis. Uno studio medico che ha come obbiettivo la prevenzione e la presa in cura della persona (dai bambini agli adulti) a trecentosessanta gradi. Figure preparate e di grande esperienza potranno aiutarti in questo percorso.

La Logopedista Dott.ssa Elisabetta Vivalda 349 7887104

Disturbi del linguaggio e della comunicazione (ritardo di linguaggio, dislalie e difetti di pronuncia). La dottoressa Vivalda si occupa di valutazione e riabilitazione dei disturbi di apprendimento e attenzione (disortografia, discalculia, dislessia). deglutizione atipica infantile e post frenulectomia. disfemia (balbuzie e alterazioni del flusso verbale). disfonie e afonie degli adolescenti e adulti, afasie.

la Psicologa-Psicoterapeuta Dott.ssa Brocardo Chiara 347 4879577

Psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale. La dottoressa Brocardo si occupa di relazioni e di tutto quello che ruota intorno ad esse. Il suo intervento clinico è rivolto agli adolescenti, alla persona adulta, alle coppie e alle famiglie. Effettuo anche diagnosi cognitiva per bambini DSA. Insieme al paziente prova a strutturare il tipo di percorso più affine alle sue esigenze.

La Psicologa Terapista di potenziamento cognitivo Dott.ssa Roberta Bruno 338 3403524 Psicologa esperta in neuropsicologia. La dottoressa Bruno si occupa di interventi psico educativi e di potenziamento cognitivo e dell’attenzione nei disturbi dell’apprendimento e nella disabilità. Sono specializzata nel trattamento di DSA, ADHD, BES e Autismo.

la Biologa Nutrizionista Dott.ssa Benedetta Meinardi 351 7605383

La biologa nutrizionista si occupa di educazione alimentare. La dottoressa Meinardi segue diversi ambiti, tra cui problemi di peso, patologie accertate, nutrizione sportiva, avendo come obiettivo la salute e quindi un’alimentazione equilibrata e bilanciata per il proprio benessere. È possibile effettuare l’esame di bioimpedenziometria per avere una valutazione della composizione corporea

La Neuropsicomotricista Dott.ssa Sara Cordero 334 9849226

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) si occupa prevalentemente della crescita e dello sviluppo del bambino dagli 0 ai 18 anni. Il Terapista lavora attraverso la principale attività dei bambini: il GIOCO! Gli ambiti di intervento sono numerosi: varia dalle difficoltà cognitive a quelle motorie; infatti, il TNPEE può aiutare in caso di difficoltà nella scrittura (disgrafia), iperattività e impulsività (ADHD), disturbo dello spettro autistico e in altre diagnosi già certificate.

“L’obiettivo è quello di offrire un lavoro di rete: prevenzione, cura e trattamento sono le parole chiave del nostro operato. Il benessere della persona viene preso in considerazione dall’infanzia all’età adulta, seguendo il suo ciclo di vita e ponendo attenzione alle diverse fasi di passaggio – assicurano le dottoresse - L’individuo viene posto al centro del nostro lavoro, dal punto di vista fisico, emotivo, relazionale e comunicativo”.

Molto presto verranno attivate alcune giornate di porte aperte per conoscere e toccare con mano i benefici di questo nuovo studio medico.

Per informazioni contattare i numeri delle singole dottoresse o scrivere su whatsup al numero 349 7887104