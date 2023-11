Atletica: Valentina Gemetto sul podio al cross internazionale di Soria

Prova convincente di Valentina Gemetto al cross internazionale di Soria, in Spagna.

La piemontese si piazza al terzo posto nella tappa Gold del circuito mondiale della specialità, il World Athletics Cross Country Tour, dopo una corsa condotta sempre nelle posizioni di testa.

Soltanto due etiopi arrivano davanti con il successo in 29:42 di Likina Amebaw, già vincitrice un mese fa nel cross spagnolo di Amorebieta, che precede di due secondi Asayech Ayichew, al traguardo in 29:44 sulla distanza di 8,8 chilometri.

Ma la 25enne che gareggia in maglia Dk Runners Milano con 30:04 riesce a battere tutte le atlete iberiche presenti, impegnate nei campionati nazionali di società: quarta Marta Garcia (30:09) seguita da Carolina Robles (30:16) e da Irene Sanchez-Escribano (30:26).

Nello scorso fine settimana la cuneese si era aggiudicata il Cross Valmusone di Osimo, dopo essere stata terza quest’anno nei campionati italiani di campestre a Gubbio, sui 5000 agli Assoluti di Molfetta e ai Tricolori dei 10 km su strada di Pescara.

“È stata una gara a strappi, mi sono ritrovata anche a tirare perché nessuna ci voleva andare - commenta Valentina Gemetto - ma mi ero allenata sulle variazioni e non ne ho risentito più di tanto. Nell’ultimo giro mi sentivo bene, con l’adrenalina a mille per il mio primo cross internazionale all’estero. Allora ho aumentato il ritmo per scremare il gruppo, perché temevo la volata delle spagnole. Ho tenuto fino a quando mancava un chilometro e mezzo su un percorso scorrevole nonostante i tronchi e la salita. Non ho chiuso piano, pur soffrendo un po’ nel finale, ma non volevo mollare e sono contenta per il piazzamento”. Tra gli uomini il burundese Rodrigue Kwizera in 25:37 supera il keniano Hillary Chepkwony, secondo con lo stesso tempo, poi l’ugandese Martin Kiprotich (25:41) e lo spagnolo Ouassim Oumaiz (25:43).