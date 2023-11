Bocce: tre medaglie per l'Auxilium Saluzzo ai campionati assoluti italiani

Ancora medaglie, in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo, nel fine settimana da poco concluso.

A Bergamo, presso il Centro Tecnico Federale si sono disputati i campionati italiani assoluti di tutte e tre le specialità.

Per il club saluzzese del presidente Pietro Fornetti, conquistati tre bronzi, nella specialità volo, nel tiro progressivo.

Negli under 18 con Francesco Costa, nei senior con Daniele Micheletti, e nelle donne con Serena Traversa.

Erano presenti alla rassegna nazionale anche Stefano Aliverti e Stefano Migliore ,che non hanno superato le fasi eliminatorie.

Per la specialità volo,nella gara regionale che si è tenuta domenica 19 novembre alla Beccaria di Scarnafigi, primo posto per la coppia Matteo ed Alberto Macario,che in finale hanno superato Avalle e Fodone della Forti Sani di Fossano, per 13 a 5.