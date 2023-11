Motori: sesto posto per Matteo Giordano e Manuela Siragusa al "12° Ronde Valli Imperiesi"

Sesto posto di gruppo e di classe per Matteo Giordano e Manuela Siragusa al "12° Ronde Valli Imperiesi".

Per la coppia cuneese si è trattato di un test molto positivo sulla Peugeot 208 della Kimera Racing, che ha ben figurato nella competitiva Classe Rally 4, in cui sono arrivate due vittorie nelle due prove speciali regolarmente concluse.

A margine della gara, Matteo e Manuela si dichiarano soddisfatti "...in quanto abbiamo subito trovato un buon ritmo di gara su una vettura per noi nuova, che si è rivelata molto performante.Un guasto al semiasse ad un km dalla fine della terza speciale ci ha fatto perdere qualche secondo, mentre l'ultima p.s. è stata cancellata a causa di un grave incidente; detto questo, siamo molto soddisfatti e ringraziamo tantissimo Kimera Racing, soprattutto nella persona di Mauro Zappettini, per averci concesso questa possibilità".

Ultimo impegno di un grandioso 2023 per Matteo Giordano e Manuela Siragusa sarà il Rally Aci Monza, ultima prova della Suzuki Rally Cup già vinta da diverse settimane.