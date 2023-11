Abbonamenti raddoppiati per la stagione teatrale di Saluzzo

Sei spettacoli e abbonamenti raddoppiati. Sono numeri in crescita quelli della stagione teatrale del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Il "cartellone", organizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, dal Comune di Saluzzo e da Ratatoj Aps, ha preso il via il 7 novembre con un "tutto esaurito" per la commedia “Coppia aperta quasi spalancata”, di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico, per la regia di Alessandro Tedeschi. Si prosegue giovedì 14 dicembre con “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo.

«Uno spettacolo per attore cum figuris - spiegano gli organizzatori - , in un originale allestimento, omaggio all’opera di Eduardo, in occasione dei 90 anni dal suo debutto».

Giovedì 18 gennaio, primo spettacolo del 2024, in scena c’è “Senza famiglia” di Magdalena Barile, uno spettacolo de Il Mulino di Amleto che narra la storia di un’educazione politica e sentimentale tra generazioni destinata a un grottesco fallimento.

Si prosegue mercoledì 7 febbraio con Paola Minaccioni in “Stupida show! Paola Minaccioni Special”, un monologo di stand-up comedy di Gabriele Di Luca.

Giovedì 7 marzo si apre il sipario su “Risveglio di primavera”, per la regia di Gabriele Vacis, nome di punta tra i registi che collaborano con il Teatro Stabile di Torino. Sul palco gli attori diplomati nel triennio 2018-21 della Scuola del Teatro Stabile di Torino, che Vacis ha diretto nel 2018, dopo gli anni di insegnamento alla Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano.

«Nel contesto perbenista della Germania di fine ‘800 - commentano da Ratatoj -, un gruppo di quattordicenni, rigorosamente tenuti all’oscuro delle dinamiche della sessualità e dell’interazione affettiva, scoprono, ognuno in modo diverso, pulsioni, desideri e perversioni».

L’ultimo appuntamento è mercoledì 10 aprile con “Bello!” che rientra nella rassegna diffusa di danza "WeSpeakDance", uno spettacolo dove acrobati ed attori rompono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza, oltrepassando gli stereotipi ed i propri limiti in un movimento scenico collettivo e continuo che mescola danza e circo contemporaneo.

La stagione comprende due matinée rivolte alle scuole del Saluzzese.

Giovedì 16 novembre “Così è (o mi pare)”, uno spettacolo in realtà virtuale diretto e interpretato da Elio Germano. Giovedì 7 marzo (alle 11) segue una replica di “Risveglio di primavera”, per la regia di Gabriele Vacis, spettacolo adatto alle scuole proprio per la vicinanza d’età tra protagonisti e spettatori.

«Grazie a Ratatoj che ha lavorato con il Comune di Saluzzo per la realizzazione di questa stagione teatrale – dice l’assessore alla Cultura Attilia Gullino - in collaborazione con Piemonte dal vivo. La stagione tocca temi diversi per andare incontro il più possibile alle diverse sensibilità del pubblico, coinvolgendo artisti di rilievo, in un’offerta complessiva di alta qualità artistica. Abbiamo iniziato con un grande sold out e gli abbonamenti sono raddoppiati, dai 70 del primo anno ai 138 di quest'anno. un ulteriore segnale che indica quanto la comunità saluzzese sia ricettiva alle proposte culturali e desiderosa di confrontarsi su temi non solo di intrattenimento; considerare la cultura come strumento per migliorare il benessere ovvero la qualità delle nostre vite e la crescita personale è sempre stata una priorità, in questo ambito, per l’amministrazione».

Prevendita online: https://www.mailticket.it/spettacolo/24606/natale-in-casa-cupiello (per il prossimo spettacolo) Biglietti: intero 20 euro, ridotto a 18 (Over 65, abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, possessori abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, iscritti FAI, clienti treni regionali Trenitalia, soci Arci) e ridotto a 16 per gli under 26.