Al presidente dei Commercianti Albesi Giuliano Viglione assegnata la Castagna d'Oro 2023

Il presidente dell'Associazione Commercianti Albesi Giuliano Viglione ha ricevuto lo scorso 17 novembre presso il Gala Palace di Frabosa Sottana la Castagna d'Oro 2023.

Nell'ambito dell'evento "Serata semiseria" organizzata dall'Associazione Turistica Mondolé - dai molteplici contenuti in ambiti come lo sport, la cultura, lo spettacolo e l'enogastronomia – è stato assegnato il riconoscimento che da oltre trent'anni viene attribuito a personalità distintesi per l'eccellenza nei rispettivi settori di operatività.

“Colonna portante dell'Associazione Commercianti Albesi, emblema di professionalità e umanità, Viglione incarna e valorizza lo spirito delle nostre genti: umiltà, concretezza, dedizione ai valori autentici e profondi della comunità. Un uomo d'altri tempi, calato nel presente e impegnato per il futuro e per le nuove generazioni”.

Con questa motivazione e per il suo impegno a favore del territorio – nella duplice veste di presidente ACA e presidente della Fondazione Donare Crc – Viglione ha ricevuto lo scorso 17 novembre a Frabosa Sottana il riconoscimento che da oltre trent'anni l'Associazione Turistica Mondolè assegna a personalità distintesi nei rispettivi ambiti di operatività.

«Voglio condividere il premio con mia moglie Agnese, che mi accompagna da tutta la vita - ha commentato Viglione -. Sono onorato di riceverlo e di riceverlo per questo impegno. Non mi stancherò di battermi per i negozi di vicinato, senza i quali muoiono i paesi».

Tutta l'Associazione Commercianti esprime vive congratulazioni al proprio presidente.