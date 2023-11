Dalla tv al Cinema: miss Italia alla Mole per visitare la mostra su Tim Burton. "Io una sua fan accanita"

E' arrivata alla Mole intorno alla 15, la neo eletta Miss Italia, per visitare il Museo Nazionale del Cinema. Ma in particolare la 19enne Francesca Bergesio si è goduta la Mostra su Tim Burton, "di cui", ha raccontato, "sono una fan accanita". Ad accogliere la reginetta d'Italia il presidente Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano.

Diciannove anni, originaria di Cervere ma residente a Torino durante gli anni del liceo, per Francesca è stata la prima visita in un’istituzione museale torinese dopo la sua elezione avvenuta a Salsomaggiore lo scorso 11 novembre.

Accompagnata dalla mamma Ilaria e da Mirella Rocca (Agente esclusivista regionale Miss Italia Piemonte Valle d’Aosta Liguria), la neo Miss Italia ha avuto modo di immergersi fra le meraviglie della Settima arte e di ammirare la mostra “Il mondo di Tim Burton”, alla Mole Antonelliana fino al 7 aprile 2024.

“Sono molto contenta di essere riuscita a ritagliarmi un momento per visitare il Museo Nazionale del Cinema e la mostra dedicata a Tim Burton, sono una sua fan accanita", ha detto. "'Edward mani di forbice' è il mio film preferito per non parlare della serie 'Mercoledì'. Non vedevo l’ora di essere in questo posto magnifico. In questo periodo gli impegni non mancano, ma amo questa città e le sue meraviglie come, appunto, questo museo”. La Miss si è soffermata in particolare nell’Aula del Tempio per poi salire con l’ascensore panoramico in cima alla Mole.

"Sono orgoglioso che quest'anno Miss Italia sia piemontese - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema - e sono felice che abbia scelto proprio il Museo Nazionale del Cinema per una delle prime sue uscite pubbliche. È rimasta affascinata dalla mostra di Tim Burton e dalla magia del cinema che solo il nostro bellissimo museo sa dare".