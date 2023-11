DL bollette, Bergesio (Lega): "Previste nuove misure volte a sostenere il potere d'acquisto e tutelare il risparmio"

“Tuteliamo il potere d’acquisto e il risparmio delle famiglie italiane e confermiamo l’impegno del Governo a sostegno dell’economia”.

Lo afferma il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), dopo che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto al Senato la questione di fiducia al ddl di conversione sulle misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, "sull'approvazione senza emendamenti" del provvedimento nel testo identico a quello approvato alla Camera.

“Il DL include una serie di misure divise tra azioni mirate specificamente a contrastare gli effetti del caro energia ed altre dirette a dare sostegno a più ampio raggio a famiglie e imprese”, spiega Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività Produttive del Senato.

Il decreto legge n. 131/2023 tra l’altro estende anche alle bollette del gas per usi civili e industriali dell’ultimo trimestre 2023 l’agevolazione dell’aliquota ridotta al 5% per l’Iva.

Viene anche confermata, all’articolo 1, la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati, nonché l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

Aliquota calmierata anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento e di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Inoltre per il quarto trimestre 2023, il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas viene integrato con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e viene consentito l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti.

A sostegno delle imprese, si modifica il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.