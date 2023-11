Giovedì 23 novembre a Roddino genitori e ragazzi si incontrano e confrontano

Parlare di adolescenza o scoprirsi in cambiamento con i nostri figli? Una serata per mettere a fuoco lo spazio di incontro, non semplice, tra esigenze di distanza per poter crescere e bisogno di vicinanza per ascolto e contatto. L'appuntamento è organizzato a Roddino domani, giovedì 23 novembre, presso il salone parrocchiale (via della Chiesa, alle ore 20.45) con il formatore e counselor Saverio La Porta.

Si tratta di un momento dinamico e interattivo per guadagnare quella porzione di potere nella relazione con i figli adolescenti.