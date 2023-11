Per la festa dell'albero nuove aule e spazi didattici alla scuola di Sanfrè

Martedì 21 novembre, in occasione della “festa dell'albero,”si è tenuta presso la scuola di Sanfrè l'inaugurazione dell'aula Flora: uno spazio verde dotato di arredi in legno donati dall'associazione Genitori di Sanfrè. Alla gioiosa ricorrenza, animata dagli alunni, dai docenti e dalla dirigente Anna Giordana erano presenti il sindaco Giovanni Pautasso, il vicesindaco Petiti Bruno e la signora Silvia Olivero in rappresentanza dei genitori di Sanfrè. Oltre a valorizzare il legame con la natura, l'aula Flora permetterà di adattare la didattica ad un nuovo spazio di interazione, riflettendo sulle problematiche che riguardano il nostro pianeta e del quale scuola e comune si prenderanno cura, insieme, come comunità.

Frutti della collaborazione sinergica tra scuola, comune e famiglie anche la realizzazione di una nuova aula docenti, il rinnovo del laboratorio digitale e la dotazione di una nuova biblioteca “diffusa”.



Grazie ai lavori di adeguamento sismico promossi dal Comune che hanno interessato il plesso di Sanfrè e che si sono conclusi nel pieno rispetto dei tempi della didattica la scuola, oltre ad essere più sicura, potrà offrire ambienti nuovi ed efficaci alle diverse esigenze di bambini e ragazzi.